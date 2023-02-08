Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından zamana karşı yarışan kurtarma ekiplerinin etrafında kenetlenirken can kayıplarımız 7 bini geçti

08 Şubat 2023 Çarşamba 10:30
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu

Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108'i geçti



İki büyük depremin faturası 3. gün havanın aydınlanmasıyla birlikte daha da ağırlaştı. 6 Şubat'ta 10 ili vuran depremlerin ardından bölgede iletişim sıkıntısı bir türlü giderilemedi, AFAD'dan gelen son bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 011 kişi de yaralandı. AFAD bu bilgileri iki saat sonra güncelledi. Gelen son bilgilere göre can kaybı sayısı 7 bin 108'e yükselirken 40 bin 910 yurttaşımız da yaralandı. Öte yandan bölgede toplam 648 deprem meydana geldi.


Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkım yarattı. 

AFAD'ın saat 11.33'te yaptığı son dakika açıklamasına göre, toplam 7 bin 108 yurttaşımız yaşamını yitirdi; 40 bin 910 kişi de yaralandı. AFAD açıklamasında  deprem bölgesinde, 70 bin 818 "AFAD Aile Yaşam Çadırının" kurulumunun tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 648 deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı yeni bilgiler şu şekilde oldu:

"SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır. 

Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 70 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı. 

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan alanda görev yapan personel sayısı 96 bin 670’tir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. 

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 122 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köpru¨su¨ kurulmuştur.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."

Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden halka seslendi
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden halka seslendi
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Son Güncelleme: 08.02.2023 13:10
Anahtar Kelimeler:
AFADArama KurtarmaSon DepremlerDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
AKUT, ekip sayısı 28’e ve gönüllü sayısı 641’e ulaştı
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
İBB, deprem bölgesi için tüm gücüyle seferber oldu
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar
Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 894 oldu
Deprem bölgesinde can kaybımız 5 bin 894 oldu
Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler
Prof. Dr. Ercan açıkladı | Depeme karşı en güvenli şehirler
Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544
Deprem'de can kayıpları hızla artıyor | Vefat sayımız 4 bin 544
Deprem'de can kayıpları artıyor | Vefat sayısı 3 bin 432 oldu
Deprem'de can kayıpları artıyor | Vefat sayısı 3 bin 432 oldu
İBB ekipleri deprem bölgesine ulaştı
İBB ekipleri deprem bölgesine ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim