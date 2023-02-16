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Depremde yerle bir olan Hatay'da sağlam kalan cadde

Hatay'ı yerle bir eden Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay enkaz şehre dönerken bir caddede tek bir binanın yıkılmaması dikkat çekti.

16 Şubat 2023 Perşembe 20:57
Depremde yerle bir olan Hatay'da sağlam kalan cadde

Depremde yerle bir olan Hatay'da sağlam kalan cadde


Yüreğimizi yakan iki büyük depremin ardından adeta yerle bir olan Hatay’ın bir caddesinde hiçbir ev yıkılmamasının ardından uzmanlar hayrete düştü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay’ın Ekinci mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin etkilediği illerden biri olan Hatay, adeta yerle bir oldu.


Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü. 
 

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DepremHatay
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