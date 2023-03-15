Depremin ardından sel felaketi | 14 vatandaş can verdi



Ağır yıkıma neden olan depremlerin yaşandığı bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplam can kaybının 14'e çıktığını açıkladı. 5 yurttaş için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ağır yıkım yaşanan deprem bölgelerini bu kez sel vurdu.



Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. İki kentte 14 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut İlçesinde kapalı yolun bulunmadığı belirtilirken, dere taşkını ve sel nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerle tarım arazilerinde hasar oluştu, depremin ardından bazı evlerin bahçelerine kurulan çadırlar tahliye edildi. Kentte suya kapılan bir halk otobüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Kentte sele kapılarak sürüklenen konteynerde ölü bulunan Semra Sarıkaya'nın kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedeni, saat 16.00 sıralarında konteynerin yaklaşık 1 kilometre güneyindeki kaymakamlık konutunun yakınlarında bulundu. Sarıkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Böylece ilde ölü sayısı 2'ye yükselirken kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Hatipoğlu, bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerinin sevk edildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarına devam ediyor.

ADIYAMAN'DA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

SOYLU: DERE ETRAFINDA BULUNMAMAK GEREKİR

Adıyaman'da açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri Samet Güner, aranan 3 kişiye ilişkin, "Sabah saatlerinde bir konteyner sele kapılmıştı içinde 12 kişi yaşıyordu. 8 kişi kendini konteynerdan atarak kurtarmış, 1 kişi yaşamını yitirmişti. Biri bebek, ikisi kadın 3 kişi aranıyordu. Ancak bir kadının bulunduğu ve yaşamını yitirdiği bilgisi geldi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi olan Adıyaman'da sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

Soylu açıklamasında, "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" ifadelerine yer verdi.

AFAD'TAN SON AÇIKLAMA

AFAD'tan yapılan açıklamada ise, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.

EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

KANAL VE DERE YATAKLARINA YAKIN EVLER İÇİN ÇAĞRI

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zemin ve bodrum katlardaki konutların boşaltılması çağrısında bulunuldu.

"Değerli Vatandaşlarımız; Dere yataklarına (Karakoyun) sınırı bulunan Akabe, Direkli, Devteyşti, Sancaktepe, Akpıyar bölgeleri başta olmak üzere zemin ve bodrum katlardaki konutları acilen boşaltmanız ve güvenli alanlardan ayrılmamanız önemli. Ağır hasarlı binalardan uzak durmanız, gerekmedikçe evlerinizden dışarı çıkmamanız, resmî kurumlardan yapılan uyarılara harfiyen uymanız can güvenliğiniz için önem arz etmektedir."



ADIYAMAN VE ŞANLIURFA'DAKİ UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Sağanağın ardından sel yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu. AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgar uçak seferlerinde aksamalara yol açtı. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgardan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi. Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na indi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 3 yerde arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız için arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

