Son Dakika Haberi, Depremin boyutları büyüyor | 35 bin can kaybı





Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde can kayıpları, yaralı ve yıkılan binaların sayısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 4 saat süren depremle ilgili devletin tüm birimlerinin katıldığı toplantının ardından bölgedeki son durumu açıkladı. Erdoğan, iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418 bini aştığını söyledi.

Erdoğan yaptığı açıklamada deprem sırasında 105 bin 505 vatandaşımızın yaralandığını, yaralı vatandaşlardan halen 13 bin kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Yapılan ilk belirlemelere göre 19 bini aşkın binanın tamamen yerle bir olduğunu belirten Erdoğan 15 bin binaya müdahale edildiğini bildirdi.

Deprem sırasında 47 bin binada 211 bin konutun ağır hasar aldığını ifade eden Erdoğan, bölgede 1 milyon 850 bin evin incelendiğini, bölgede ekiplerinin bir hafta içinde konut ve iş yerlerinde denetimini tamamlayacağını ifade etti.

AFAD merkez binasında gerçekleştirilen ve 4 saat 40 dakika süren Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yıkım etkisi 500 km'lik, hissedilen etkisi bin km fazla alana yayıldı. Dünyadaki pek çok ülkenin toprak bütünlüğünden daha geniş bir alanda yaşanan felaketin tarihteki diğer büyük depremlere göre 7 km gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi çarpan etkisiyle yıkımı artırdı. Ardı ardına gerçekleşen bu depremler, en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklüğünde bir enerji ortaya çıkardı.

Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleşip karaları etkilerken Kahramanmaraş depremleri doğrudan yerleşim yerlerimizin altında yaşandı.

Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen tedavi altında.

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. 369 bin binadaki 1 milyon 308 bin ev ve iş yeri incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1 hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır.

Deprem bölgesindeki hasarın büyüklüğü yanında çetin kış şartları ile ulaşım ve enerji başta olmak üzere, alt yapıda yaşanan yıkımlar işimizi çok zorlaştırdı. Tüm bu sıkıntılar ilk etapta hem arama kurtarma hem de yardım çalışmalarında ciddi aksamalara neden oldu.

İlk saatte ve günlerdeki zorluklar aşıldıkça yürütülen çalışmalar daha sistematik daha etkili hale gelmeye başladı.