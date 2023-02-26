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Depremzede çocukları tarikat yurduna Diyanet vermiş

Deprem bölgesinde ailesini kaybeden, ya da ailesi tarafından aranan kayıp çocuklardan bazılarının tarikat yurtlarına gönderildiği kesinlik kazandı.

26 Şubat 2023 Pazar 18:38
Depremzede çocukları tarikat yurduna Diyanet vermiş

Depremzede çocukları tarikat yurduna Diyanet vermiş



Deprem felaketlerinin ardından çok sayıda kayıp çocuk ihbarının izini sürenler, vatandaşların ihbarı ile bazı çocukların tarikat yurtlarına gönderildiğini ortaya çıkardı. Depremde ailelerini kaybeden çocuklara 'Evlilik' fetvasını veren Diyanet'in, kayıp çocuklardan bazılarını mülkiyeti kendisine ait olan fakat tarikatlar tarafından işletilen yurtlara gönderdiği belirlendi.

Bakan Derya Yanık, annelerinden koparılan 9 çocuğun tarikatın işlettiği yurda verildiğini yalanladı, “Çocuklar annelerinin yanında” dedi. Cumhuriyet, o tarikat yurduna ulaştı. Olayı doğrulayan bir görevli, “Müftü aracı olmuştu. Ama çocukları yollamak zorunda kaldık. Diyanet aldı” dedi.

Deprem bölgesinden Sakarya’ya getirilen 9 çocuğun İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen bir Kuran kursuna getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından çocukların geri alındığı belirtildi. Sorularımızı yanıtlayan vakıf görevlilerinden biri ise çocukların Diyanet’e bağlı bir yere yerleştirildiğini iddia etti. 


Depremde babalarını yitiren ve Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Deutsche Welle’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın depremzede çocukları tarikat kursundan geri aldığını belirtildi. Ancak çocukların nerede olduğuna dair tartışmalar devam ederken Cumhuriyet konuya ilişkin bahsi geçen Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’na sorular yöneltti. 

MÜFTÜ GÖNDERDİ’

İsmini vermek istemeyen bir vakıf görevlisi süreci şu şekilde anlattı:

“Normalde çocukların buraya gelişi aslında bizim Hasan Başiş Hoca Efendi bağlantısı ile oldu. Buranın il müftüsü. Biz de yatacak yerleri olsun diye aldık. Sonra böyle bir hani fitne, sıkıntı gibi olunca gönderildiler. Biz burada resmi olaraktan yapıyoruz, bağlantıya hocamızla geçiyoruz. Bize kendisi ‘Çocuklar şu anda çok kalabalıklar. Depremle alakalı sıkıntılar oldu’ deyince resmi kurslarımıza dağıtmaya düşündük amacımız buydu. Geçici süre kalacaklardı ancak böyle bir fitne olunca çocukları geri yollamak zorunda kaldık”

‘SURİYELİLERLE KALIYOR’

Çocukların nereye gittiğine ilişkin sorumuza ise vakıf görevlisi, “Diyanet’te yabancıların olduğu bir yer var. Bu İhsaniye Camisi’nin yakınlarında bir yer. Diyanet’e bağlı kurum yurt gibi diyeyim yani. Biz de Diyanet’e bağlıyız ama onlar da tamamıyla Diyanet’e ait olan bir yerdeler. Yabancı çocuklar kalıyor. Bu çocukların da Suriyeli olduklarını duydum” dedi.  

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