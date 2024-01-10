Depremzede ikiz kardeşlere iftara atan müdür hakkında soruşturma

Depremzede kız kardeşlere iftara atan müdür hakkında soruşturma

Türkiye büyük deprem felaketin ardından, yaşanan acıların yarasını sarmaya çalışırken, Antalla'nın Alanla ilçesinde bir devlet yurdundan gelen çirkin haber vatandaşların sert tepkisine neden oldu. Kardeşlerini deprem felaketinde kaybeden iki kız kardeşin aynı odada kalmaları ardından bir öğrencinin iddiasıyla yurt müdürünün önce 'eşcinsel' yaftasıyla suçlanan, ardından yurttan atılan lise öğrencisi iki kız çocuğuna atılan iftira yürekleri sızlattı. Çirkin iddianın hemen ardından Antalya Valiliği soruşturma başlattı.

Alanya’da bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin yurdunda kalan depremzede iki kardeşin ‘eşcinselsiniz’ denilerek yurttan atıldığı iddia edilmişti. Antalya Valiliği söz konusu olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisede okuyan ve yurtta beraber uyuyan depremzede iki kardeşin 'eşcinsel' denilerek yurttan atıldığı iddia edildi.

Antalya Valiliği, konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



“Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



KAMUOYUNDA SERT TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Depreme yakalanan ve saatlerce göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı.

Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı.

Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi.

İkizlerin kaldıkları okul yurdunda beraber uyumaları nedeniyle 'eşcinselsiniz' denilerek şikayet edildiği öne sürüldü.

Kardeşlerin babası “Benim çocuklarım göçük altında kaldı. Birlikte yatıyorlar, bunlar eşcinsel alın çocukları memlekete götürün dizinizin dibinde okusunlar' dedi yurt müdürü. Ben bir babayım. Hatay'da kaç tane öğretmen var? Ben çocuklarımı okusunlar diye gönderdim, psikolojileri bozulsun diye değil. Bizi sürekli çocuklarınızın siciline işler diye tehdit ettiler. Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikayeti var. Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız dedim” ifadelerini kullanmıştı.

ACILI BABA OLAYI ANLATTI

Gazeteci Mustafa Dilek'in haberine göre, Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan 16 yaşındaki sporcu tek yumurta ikizi depremzede kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ne aldırdı.

Babalarının aktardıklarına göre, aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Aynı yurtta kalan öğrencilerden birinin ''birlikte uyuyorlar'' diyerek yurt yönetimine şikayet ettiği ikizler, yurttan sorumlu öğretmenle görüştü. İddiaya göre, öğretmen çocukların durumunu analiz etmek yerine "siz eşcinselsiniz" dedi.

Daha sonrada Yurt Müdür Yardımcısı Ş.Y. çocukların babasını arayarak "Kızların eşçinsel, gel kayıtlarını al. Okulda ve yurtta kızları istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Gazeteci Dilek'in paylaşımına göre, 15 Aralık akşamı yurt yönetimi öğrencileri hiçbir gerekçe göstermeden yurttan attı. Öğrenciler o geceyi bir tanıdığının evinde geçirdi.

KARDEŞLERİN BABASI İSYAN ETTİ

Yaşananlara ilişkin KRT TV canlı yayınında konuşan ikizlerin babası Mehmet Tuzsuz, yetkilileri dava edeceğini ve çocukların kaydını aldırmayacağını söyledi.

Tuzsuz, şunları söyledi:

"Benim çocuklarım göçük altında kaldı. Birlikte yatıyorlar, bunlar eşcinsel alın çocukları memlekete götürün dizinizin dibinde okusunlar' dedi yurt müdürü. Ben bir babayım. Hatay'da kaç tane öğretmen var? Ben çocuklarımı okusunlar diye gönderdim, psikolojileri bozulsun diye değil. Bizi sürekli çocuklarınızın siciline işler diye tehdit ettiler. Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikayeti var. Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız dedim."



