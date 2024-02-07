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Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında canlı yayındaki sözleri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

07 Şubat 2024 Çarşamba 09:36
Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı






Depremzede köylülere villa gibi ev sözlerine tepki yağdı

Deprem bölgesinde on binlerce can kaybını görmezden gelerek köylülere 'Villa gibi ev' vermekle övünen Bakan Mehmet Özhaseki'ye tepki yağınca sözlerine açıklık getirdi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında “Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor” ifadelerini kullanmış ve bu ifadeleri tepki çekmişti. 

Özhaseki söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

“Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler 

- Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz”

Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz.”

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