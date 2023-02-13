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Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....

Rize'den deprem bölgesine sırtıntaki montu gönderen vatandaşın cibinde kalan para dolu cüzdan ve aracının anahtarını, depremzede yurttaş geri gönderdi

13 Şubat 2023 Pazartesi 10:42
Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....

Depremzede vatandaş, yardım montunun içinde bulduğu cüzdanı....


Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından halkın kendi imkanlarıyla organize ettiği yardım ulaştırma ekiplerinin bölgeye getirdiği giyeceklerden birinde cüzdan ve otomobil anahtarı çıktıb

Rize'den büyük depremlerin etkilediği 10 ilden biri olan Malatya'ya yardım için gönderilen montun cebinde cüzdan ve araba anahtarı unutuldu. Depremzede, unutulan cüzdan ve araba anahtarını sahibine geri gönderdi.


Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Rize'nin Ardeşen ilçesinden Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem bölgesine yardımda bulunan Yunus Yunusoğlu adlı yurttaş, gönderdiği montta araba anahtarını ve cüzdanını unuttu.

Edinilen bilgiye göre, montu alan depremzede yurttaşın, montun cebinde para dolu cüzdanı ve araba anahtarı olduğunu fark etti. Depremzede yurttaş montun cebinden çıkan anahtar ile cüzdanı Hatunsuyu Mahalle Muhtarına teslim etti.

Yunusoğlu'nun unuttuğu eşyaları teslim alan muhtar ise, ilçe merkezinde kurulan Ardeşen yardım çadırına giderek emanetleri Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu’na teslim etti.

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