Depremzedeleri, TOKİ'nin hesap hatası mağdur etti



2020 yılının ekim ayında İzmir'i vuran deprem felaketi sonrası, evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutların eksik olduğu ortaya çıktı



Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet İnmez imzasıyla bugün yayınlanan habere göre İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları hâlâ sarılamadı. 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremde çok sayıda kişi de evsiz kaldı. TOKİ’nin İzmirli depremzedeler için yaptığı konutlar ise sorunlara yenilerinin eklenmesine sebep oldu. İzmir depremi sonrası evleri yıkılan depremzedeler için yapılan konutlar için geçen 26 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile tören düzenlenmiş, sekiz aileye sembolik anahtar verilmişti. Ancak depremzedelerin çoğu 2.5 ay geçmesine rağmen evlerine kavuşamadı.

EV SAYISI DÜŞTÜ

Daireleri teslim alanlar ise eksik ve kalitesiz malzeme kullanılmasına tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR; ‘AÇIKTA KALDIK’

İzmir’de, 1. proje alanında ise hak sahipleri “yanlış hesap” nedeniyle mağdur oldu. Sekiz katlı Cumhuriyet, Saraçoğlu ve Adalet sitelerinde deprem öncesi 238 daire ve 7 dükkân yer alıyordu. TOKİ’nin projesinde daire sayısı 211’e düştü, dükkân sayısı ise 50’ye çıktı. Konut yerine dükkân yapılınca 27 aile açıkta kaldı. İddiaya göre, diğer proje alanlarında bulunan dükkânların bazıları yıkılarak konuta çevrildi.

Kendilerine 1. proje alanında konut çıkmayan depremzedeler TOKİ yöneticilerine giderek “Evimiz nerede” diye sordu. Yetkililer ise projede, ev yerine dükkân yapıldığını, talep edilmesi karşısında dükkân verileceğini söyledi.

27 hak sahibinden biri olan Mehmet Kütük, “Binaları kişi başına göre yapmamışlar. Daire yerine dükkân yapınca bize ev çıkmadı. Bazılarına başka proje alanlarında dükkândan dönüştürme zemin daire teklif etmişler. Bana da ev yerine dükkân verelim dediler. Bu nasıl iş? Devlet yetkilileri deprem zamanında, ‘Kimseyi açıkta bırakmayız’ diyerek yanımızda olduklarını söyledi. Ama biz şu an açıkta kaldık, mağduruz. Üstelik devlet bize bedava konut yapmıyor. Paramızla bizim arazimizde yapılan konutlarda dahi hak vermediler” diye tepki gösterdi.