Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dereseki Ormanları'nı Yargı kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter’dan “Size güzel bir haberim daha var” diyerek davanın kazanıldığını açıkladı. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 14:29
Dereseki Ormanları'nı Yargı kurtardı


Dereseki Ormanları'nı Yargı kurtardı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beykoz’un Dereseki Mahallesi’ndeki yapılaşmaya açılan yeşil alan için açılan davanın kazanıldığını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beykoz’un Dereseki Mahallesi sınırları içerisinde yer “doğal sit alanı” statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açmak istedi. Yapılan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemeye taşıdı. 

Gökçe, "Beykoz’da yemyeşil, ağaçlık ve 'doğal sit alanı' statüsünde bir alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı. Gereken davayı açtık ve kazandık. Bu çok kıymetli ağaçlık alan korundu. Beykoz Dereseki Mahallesi’nde Beykoz ve İstanbul’a nefes veren bir bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile yapılaşmaya konu edilerek, betona boğularak ticari olarak değerlendirilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.


“DOLAR YEŞİLİ DEĞİL, AĞAÇ YEŞİLİ”

İstanbul’u korumak için davayı hemen açtıklarını anlatan Dr. Gökçe, “16 milyon İstanbullunun bize verdiği görev ve sorumluluk İstanbul’un yeşil alanlarını korumak, bu kıymetli alanları “dolar yeşili” değil “ağaç yeşili” görmek ve korumaktır. Düzensiz, plansız, çevreyi yok eden betonlaşmaya karşı gereken davayı hızla açtık” dedi.


“NESNELLİKTEN UZAK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe’nin paylaştığı mahkeme sonucunu yapılan inceleme sonucunda değişikliğin; ‘nesnellikten uzak olduğu’ ve ‘bölgenin doğal dokusu ve topografik koşullarını yansıtmadığı’ tespit edildiği belirtildi. 

Buğra Gökçe, “Bir alanı daha 'çevreyi ve doğayı korumakla görevli' kurumlarımızdan korumanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz… Bu süreçte yer alan çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, doğayı, yeşili ve çevreyi seven, 16 milyon İstanbulluya hep yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
BeykozDeresekiOrmanYargıİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi
Taksiciler için 10 ayda 64 bin şikayet geldi
OSB temel atma törenine yetkili yerine jandarma davet edildi
OSB temel atma törenine yetkili yerine jandarma davet edildi
Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı
Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı
İstanbul'a 2125 yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2125 yeni taksi geliyor
Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi
Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi
Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı
Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı
Irak'tan acı haber geldi | 2 asker şehit
Irak'tan acı haber geldi | 2 asker şehit
Memurlar sesini yükseltiyor | 26 Kasım'da Ankara'da miting var
Memurlar sesini yükseltiyor | 26 Kasım'da Ankara'da miting var
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın kaynağı araştırılıyor
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın kaynağı araştırılıyor
Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var
Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim