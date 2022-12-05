

Dereseki Ormanları'nı Yargı kurtardı





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beykoz’un Dereseki Mahallesi’ndeki yapılaşmaya açılan yeşil alan için açılan davanın kazanıldığını duyurdu.

Sevgili İstanbullular, size güzel bir haberim daha var.



Beykoz’da yemyeşil, ağaçlık ve “doğal sit alanı” statüsünde bir alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı.



Gereken davayı açtık ve kazandık. Bu çok kıymetli ağaçlık alan korundu. Detay aşağıda???? pic.twitter.com/6xZPxG8YZ0 — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 4, 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beykoz’un Dereseki Mahallesi sınırları içerisinde yer “doğal sit alanı” statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açmak istedi. Yapılan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemeye taşıdı.

Gökçe, "Beykoz’da yemyeşil, ağaçlık ve 'doğal sit alanı' statüsünde bir alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı. Gereken davayı açtık ve kazandık. Bu çok kıymetli ağaçlık alan korundu. Beykoz Dereseki Mahallesi’nde Beykoz ve İstanbul’a nefes veren bir bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile yapılaşmaya konu edilerek, betona boğularak ticari olarak değerlendirilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.



“DOLAR YEŞİLİ DEĞİL, AĞAÇ YEŞİLİ”

İstanbul’u korumak için davayı hemen açtıklarını anlatan Dr. Gökçe, “16 milyon İstanbullunun bize verdiği görev ve sorumluluk İstanbul’un yeşil alanlarını korumak, bu kıymetli alanları “dolar yeşili” değil “ağaç yeşili” görmek ve korumaktır. Düzensiz, plansız, çevreyi yok eden betonlaşmaya karşı gereken davayı hızla açtık” dedi.



“NESNELLİKTEN UZAK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe’nin paylaştığı mahkeme sonucunu yapılan inceleme sonucunda değişikliğin; ‘nesnellikten uzak olduğu’ ve ‘bölgenin doğal dokusu ve topografik koşullarını yansıtmadığı’ tespit edildiği belirtildi.

Buğra Gökçe, “Bir alanı daha 'çevreyi ve doğayı korumakla görevli' kurumlarımızdan korumanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz… Bu süreçte yer alan çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, doğayı, yeşili ve çevreyi seven, 16 milyon İstanbulluya hep yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



