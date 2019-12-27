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Dev yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı dev yük gemisi yoğun çabaların ardından kurtarıldı. 

27 Aralık 2019 Cuma 19:27
Dev yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu

Dev yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu


Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yeni kanal açma tartışmaları ve Boğaz güvenliği konusunda tartışmalar alevlenirken, Aşiyan açıklarında dev yük gemisi karaya oturdu. Klavuz gemi eşliğinde İstanbul Boğaz'ından geçişı sırasında meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Makinaları arızalanan geminin karaya çarpmasının hemen ardından kaptanın demir atması büyük facaiayı önledi. Kurtarılan dev yük gemisi Ambarlı limanına götürüldü.


İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi Aşiyan Mezarlığı'nın önünde karaya oturdu. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki geminin kıyıya çarpma anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Siren çalarak kıyıya gelen geminin çarpmasıyla birlikte büyük bir gürültü çıkıyor. Bu sırada gemideki mürettebatın panikle güvertede koştuğu görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.


Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

Kazada şans eseri, ölen ya da  yaralanan olmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, saat 12:00’de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13’te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii’ne alınacaktır."

İstanbul Valiliği'nden yapılan bir açıklama daha, boğaz trafiğinin saat 16.00'da açılacağı duyuruldu. Boğaz ulaşımı daha sonra ulaşıma yeniden açıldı.

SİREN ÇALARAK ÇARPIYOR!

Öte yandan 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki geminin kıyıya çarpma anı sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Siren çalarak kıyıya gelen geminin çarpmasıyla birlikte büyük bir gürültü çıkıyor. Bu sırada gemideki mürettebatın panikle güvertede koştuğu görülüyor. 

Son Güncelleme: 27.12.2019 19:35
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Dev Yük GemisiIstanbul BoğazıGemi Karaya OturduMarmara DeniziKaradenizAşiyan
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