Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Devletin gücüyle 35 yıllık öğretmeni sürdürdü

Devletin kendine tahsis ettiği makam aracını, okulda çocukların oyun alanına park etmek isteyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun'un kibri, 35 yıllık öğretmeni sürdürdü.

18 Ocak 2024 Perşembe 10:30
Devletin gücüyle 35 yıllık öğretmeni sürdürdü






Devletin gücüyle 35 yıllık öğretmeni sürdürdü


Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan tarihi Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü, bir şube müdürünün neden olduğu baskıyla 100 KM uzaktaki okula sürüldü. Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet İnmez imzasıyla yayınlanan habere göre, öğrencilerin can güvenliğini koruduğu için görevden alınarak sürgün edilen 35 yıllık öğretmen Özcan, “Bir okul müdürünü araç park etme yüzünden sürgün etmesi onur kırıcı. Terörist muamelesi gördüm” dedi.


Muğla’nın Menteşe İlçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Sunday Özcan, okula ait olan oyun alanı içerisine iletişim başkanının makam aracını park etmesine izin vermemesi sonrası görevinden uzaklaştırılmasının ardından ikinci bir ceza geldi. 22 Kasım günü görevden uzaklaştırılan Özcan, bu kez Menteşe ilçesine 100 kilometre uzaklıktaki Milas Ortaköy Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevlendirildi. Özcan’a ayrıca tartıştığı için maaş kesme cezası verildi. 

İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Ahmet Uzun, makam aracı ve kendisine ait özel aracını, okul aile birliği ve öğretmenler kurulu tarafından öğrencilerinin oyun sahası olarak belirlenen alana park etmek istedi. Kapının kilitli olmasından dolayı aracı içeri park edemeyen Uzun, il milli eğitim müdürü Emre Çay’ı arayarak okul müdürü Özcan’ı kapıyı kapattığını ve aracı almadığı yönünde şikâyet etti. Çay ve beraberindeki amirler, okul müdürü Özcan’ı makamına çağırarak demir kapıyı kapatmamasını ve araçların park edilmesine izin vermesini istedi. Özcan ise alanın oyun parkı olarak kullanıldığını park yeri olmadığını ifade ederek talimatın sözlü değil yazılı olarak bildirilmesini istedi.

Görüşmeden iki gün sonra okul müdürü Özcan, milli eğitim müdürü Emre Çay’ın talimatıyla ‘sözlü talimata uymadığı’ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak 100 kilometre uzaklıktaki ortaokula beden eğitimi öğretmen olarak sürüldü. 


‘ORASI OYUN ALANI’

Sürgün edilmesini Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendiren Sunday Özcan, “Otopark yüzünden 35 yıllık bir öğretmeni sürgün ettiler. Orası öğrencilerin oyun alanı, onların can güvenliğini korumak zorundayım. Kapı okul yönetiminin aldığı bir karar ile kapatıldı. Bir milli eğitim müdürü otopark yüzünden 60 yaşındaki bir öğretmene hakaret ederek sürgün edebiliyor. Üstelik iki gün içerisinde terörist muamelesi görerek görevden alınıyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
MenteşeOkul Müdürü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı
Merkez Bankası Başkanı'nın babası, kurum çalışanını işter attırdı
AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı
AKOM'dan İstanbul için Lodos fırtınası uyarısı
Tınaztepe Mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu
Tınaztepe Mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu
TEMA Vakfı 2023 yılını değerlendirdi | Yangınlar, talan, sel baskınları
TEMA Vakfı 2023 yılını değerlendirdi | Yangınlar, talan, sel baskınları
Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü
Yine KYK, yine asansör | Bakımı bir ay sürdü, yine de düştü
25 il için sel baskını uyarısı
25 il için sel baskını uyarısı
Tutuklu son müteahhit Tevfik Tepebaşı da tahliye edildi
Tutuklu son müteahhit Tevfik Tepebaşı da tahliye edildi
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
AKOM'dan uyarı | Hava sıcaklıkları artacak
AKOM'dan uyarı | Hava sıcaklıkları artacak
İBB'ye kurulan kumpas ifşa oldu
İBB'ye kurulan kumpas ifşa oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim