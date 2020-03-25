Digitürk, oynamayan maçların parasını alıyor, aboneler isyanda



Türkiye'de tüm karşılaşmalar koronavirüs kabusu yüzünden iptal edilirken, bu durumu fırsata çeviren kurumlar da var. Her futbol karşılaşması için abonelerinden milyonlarca lira para toplayan Digitürk, oynanmayan maçlar için vatandaşlardan ücret tahsil etmeyi sürdürüyor.



Digitürk'ü şikayet yağmuruna tutan vatandaşlar, 149 ile 270 TL arasında değişen üyelik bedeli için şirketin kendilerini "Taahhüt" şantajı ile mağdur ettiğini söylüyor.

Bu arada Digitürk, abonelerinden aylık faturalarını tahsil edebilmek içir uyarı üstüne uyarı gönderiyor. Türkiye'nin önde gelen bankaları, iletişim kurumları, GSM operatörleri koronavirüs salgınıyla mücadelede tüketicinin yanında yer alırken, Digitürk'ün bu tutumu, kullanıcıları çileden çıkarıyor.

TÜM KANALLARI VATANDAŞLARA AÇMIŞTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında önceki gün tüm şifreli kanalları vatandaşlara açtığını ilan eden Digitürk'ün, spor kanalları üyesi vatandaşyar bu uygulamanın büyük bir adaletsizlik olduğunu belirterek şirketi şikayet yağmuruna tuttu. Haksız ödemeden mağdur olan yüzlerce vatandaş Digitürk için Şikayetvar.com ile sosyal medyadaki çok sayıda hesaptan seslerini duyurmaya çalışıyor.

Süper Lig Paketi ve Sporun Yıldızı Paketini kullanan vatandaşlar, Digitürk'e ulaşmakta zorluk çektiklerini belirterek "Ya hesabımızı dondurun ya da aboneliğimizi iptal edin diyoruz. Bize 'Sayın bakanımız bildiğiniz gibi tüm maçları iptal etti biz de zor durumdayız' cevabı veriyor. Biz sözleşmeyi Sayın Spor Bakanımız ile yapmadık ki, Digitürk ile yaptık. Böyle zor dönemlerde veremediğiniz hizmetin bedelini tahsil etmeyin. Bizden aldığınız abone bedellerini futbol kulüplerine nasıl olsa ödemeyeceksiniz. Bu haksız uygulamaya hemen son verilmeli" çağrısında bulundular.

Digitürk'ün sosyal medya hesaplarına gönderilen yorumlardan bazıları:

Kemal Atabey Yahu ligler tatil edildi butun kurumsal sirketler bu zor gunde ozveri gosterirken sizin gibi kan emiciler halen benden 8000 tl fatura tahsil ediyor buna ne cozum bulacsksiniz



Ayhan Tolunay Cihangiroğlu Ekrana ha bire yazı atıyorsunuz Faturam da faturam korkma digicim kimsenin parası kimsede kalmaz.İnsanın adamı ticaretin Ahlakıdır baki olan.

Yapmadıkları işler için para alan digiturk bizim zaferimizi kutluyor



Hakkı Öztürk Faturaları da ertelemezseniz bi daha zor üye bulursunuz..



Mahinur Akdoğan Erden 9 yillik uyenizim bende ve benzer sorunlardan dolayı film paketinin yetersizliği sebebiyle müşteri temsilcisiyle görüştüm ve box office paketi ile 29 film izleyebileceğim bilgisi aldım ve kabul ettim ama 24 film izleyebileceğim bilgisi verilen 201 202 203 kanallarında 9 film var 5 film izleyeceğim portaldada kiralama ile seçebileceğim bu 9 film harici 4 film var litfen konu ile ilgilenin kullanamayacağım bir uygulama için 21 tl fatura yansıyacaksınız teskkurler



Erdem Yildirim Öyle zafer kutlayıp milliyetçi ayaklarına yatmayın halkı soyup soğana çevir sonra da zaferimizi kutla



Yavuz Zirek Evimizde karantina altına girdik.Sizlerinde elinizin taşın altına koyma zamanı değil'mi!Hiç olmaz'sa sinema kanallarını açın,bizlerde evimizde huzur içinde bu geçiş süresini atlatalım.Hadi bakalım Digitürk ne kadar TÜRK'sünüz görelim.

Metin Kontart Millet cafelere birahanelere gidip virüs kapmasın... Tüm maçları şifresiz verin evden seyredilsin... Reklamlardan para kazanın... Ülkeyi ve insanını ne kadar önemsediğinizi ve düşündüğünüzü gösterin...Tam vaktidir...



Gökhan Yalçın dijitürk yöneticleri 8 yıllık dijitürk kullanıyorum ama maalesef flim kanallarında iyi flim göremiyorum.şimdi ise herkez evinde neden iyi bir flimler koymuyorsunuz hep eski ve de hep aynı flimler var hep aynı biraz yeni olsun başka flimleri koyun rehbere baktım hep aynı flimler şimdi maçlarda yok biz eski flimleri mi izliyecegiz lütfen bu konu ile ilgilenin

ŞİKAYETVAR'DA ŞİKAYET YAĞMURU

Digitürk'ün haksız yere abonelerinde istediği Süper Lig Futbol Paketi maç bedelleri için Şikayetvar.com adresine de çok sayıda mesaj gönderildi. İşte o şikayetlerden bazıları:

Digiturk Faturalarım Farklı Geliyor

Mustafa Sporun yıldızı paketini kullanıyordum paketim yenilenmiş ve artı bu pakete film yıldızları paketi eklenmiş. 119 lira ödediğim fatura 149 TL olmuştur. Müşteri hizmetlerini aradığımda güvenlik bilgileriniz yanlış işlem yapamıyoruz deyip geçiştiriyor ve 4 5 defa aradıktan sonra artık güvenlik bilgilerimizin doğru olduğu anlaşılıyor hizmet vermemek için bu tür şeyler yapılıyor. Film paketine nasıl geçtim hala anlamadım detaylı bilgi vermeyip dönüş sağlanacaktır deyip ilgisiz bir şekilde konuşmayı sonlandırmaktadır gerçekten parasını geçtim bu kadar sorumsuz bir hizmet verildiğini bilse idim kesinlikle almazdım.

Digiturk Ligler İptal Olduğu Halde Ödeme Alınacakmış

Yasemin Aboneliğimiz için (spor paket üyeliği) üyelik iptali veya dondurmak için müşteri hizmetlerini aradım. İptal etmek istediğimi söyledim. Malum ligler ertelendi maç yok korona virüs sebebiyle. Temsilci bana o kadar süre erteleme yapamayacağını söyledi ben de iptal edelim o zaman dedim. Taahhüt varmış onu ödeyecekmişim. Böyle bir saçmalık olamaz iptal edip yeniden abonelik almayı düşünüyordum eylül ayında acil aboneliğimin kapatılmasını istiyorum! Nisan ayında bir ücret ödemek istemiyorum.

Sinan: Bilindiği üzere maçlar ligler iptal oldu. Almadığım bir hizmet için neden ödeme yapıyorum ve bunun talebinde buluyorsunuz. Müşteri hizmetleriyle görüştüm ve bana ödeme alınacağına devam edileceği söylendi. Tamam aldığımız hizmetin bedelini ödeyelim ama almadığım ve ne zaman alacağım belli olmayan hizmetin parasını ödemek istemiyorum. Özellikle nakit ihtiyacının insanlara bu kadar lazım olduğu böyle günlerde lütfen biraz duyarlı olun ve bu mağduriyeti giderin.

Digiturk Haksız Cayma Bedeli Talebi

Osman 23 şubat'ta maalesef 1 yıl taahhüt vererek taraftar paketi satın aldım. Ancak 2 hafta hizmet aldıktan malum virüs nedeniyle ligler iptal oldu. Hizmet alamadığım üyelik ile ilgili iptal etmek istediğimde ödediğim 71 TL'ye ilave 144 TL cayma bedeli istediler. Sadece 2 hafta aldığım hizmet için 215 TL istiyorlar. Üye olmayı düşünüyordum ama asla.