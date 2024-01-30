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Dikili'de balıkçı teknesi battı, 3 can kaybı var

İzmir Dikili açıklarında içinde 10  mürettabat bulunan balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre 3 balıkçı hayatını kaybetti, 2 kayıp var

30 Ocak 2024 Salı 09:13
Dikili'de balıkçı teknesi battı, 3 can kaybı var






Dikili'de balıkçı teknesi battı, 3 can kaybı var


Dikili'de, balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp olan kişileri arama çalışmaları sürüyor.


İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında saat 02.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi.

Bulunan 8 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, iki kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Öte yandan, batan teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi. 

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