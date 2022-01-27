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Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış

Sezen Aksu'nun evinin önünde toplanan, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyen AK Parti yanlılarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmasıyla açığa düşürdü.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:01
Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış

Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış


Sezen Aksu'nun 5 yıl önce seslendirdiği 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik 'cahil' nitelemesini Çamlıca Camii Cuma konuşmasında sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini düzeltti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu'yla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, "dillerini koparırız" açıklamasının muhatabını açıkladı.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 

Erdoğan, "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi. 

"BİRLİKTE YAŞAMAMIZIN TEMİNATI"

Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bir millet olarak kardeşçe ve birlikte yaşamamızın teminatı birbirimize olan saygımızdır" diye konuştu. 

Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Beka Hareketi başta olmak üzere AKP'ye yakınlığı ile bilinen çok sayıda STK ve isim tehdit dolu açıklamalarda bulunmuştu. 

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