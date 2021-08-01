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Dipsiz Göl çöl oldu | El birliği ile öldürdük

Acımasız sulama yöntemleri, çevrede hızla çoğalan insani faaliyetler ve gizemli bir el tarafından kepçelerle yapılan yasal  define araması milyonlarca yıllık Dipsiz Göl'ü tamamen öldürdü.

01 Ağustos 2021 Pazar 22:39
Dipsiz Göl çöl oldu | El birliği ile öldürdük

Dipsiz Göl çöl oldu | El birliği ile öldürdük

Türkiye'nin doğal miras listesinde eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen Dipsiz Göl tamamen çöl oldu. AKP'li hatırlı bir definecinin hazine bulma umuduyla suyunu boşalttığı, eli boş dönünce de toprakla doldurduğu Dipsiz Göl,  son yıllarda sayıları hızla artan artezyen kuyular yüzünden tamamen kurudu. 

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dörtkonak köyü sınırlarında bulunan ve etrafındaki irili ufaklı 10 adet gölle birlikte özellikle bahar aylarında çiçek bahçesini andıran Dipsiz Göl ilk kez tamamen kurudu.
Gümüşhane merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan ve Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra çok sayıda doğal göl bulunması nedeniyle ikinci göller bölgesi olarak adlandırılan Dörtkonak köyü sınırlarındaki Dipsiz Göl kuraklığın etkisiyle ilk kez tamamen kurudu.

Denizden 2 bin 200 metrede bulunan ve yıllardır bahar aylarından sonbahar aylarına kadar buraya göç ederek yavrularını büyüyen angut kuşlarına ev sahipliği yapan Dipsiz Gölde su olmaması nedeniyle bu yıl o manzara da yaşanmadı.

Milyonlarca yıllık ağaç fosillerinin bulunduğu göl havzası gelinen son durumda adeta çölü andırırken gölün son halini görenler "Dipsiz Göl, dipsiz çöle döndü" ve "Dipsiz Gölün dibi göründü" yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda define kazısı yapılan Dumanlı köyü sınırlarındaki İstavroma yaylasında bulunan Dipsiz Gölle sık sık karıştırılan Dörtkonak köyündeki Dipsiz Göl, kar, yağmur ve kaynak suları ile beslenirken bu yıl ülkenin hemen her yerinde yaşanan kuraklıktan nasibini aldı.

Bahar aylarında etrafını kelepçe gibi saran çok sayıda çiçeğin açtığı ve kalp şeklinde olması nedeniyle "Yaylanın kalbi" de denilen Dipsiz Gölde incelemelerde bulunan TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, geçtiğimiz yıllarda suyla kaplı gölün ortasına kadar yürüyerek yaptığı açıklamada küresel ısınma, iklim değişikliği ve sondajlara dikkat çekti.

Son günlerde örnekleri sıkça görülen küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarının azalması olmasının yanında Dipsiz Gölün etrafında yapılan maden sondajlarının da gölün kurumasını tetiklediğini kaydeden Oral, artık tam kuruma noktasına gelindiğini belirtti.

Kurumanın sebeplerine değinen Oral, "Bölgede aşırı şekilde yapılan maden arama sondajları olduğunu değerlendiriyoruz. Yer altı su sistemi şehir şebekeleri gibi bir sistemdir. Biz yaptığımız her sondajda bu sisteme zarar veriyor, o yer altındaki doğal boru sistemlerini deliyoruz" dedi.

Dipsiz Gölün bulunduğu alanda milyonlarca yıllık ağaç fosillerinin olduğunun belirlendiğini kaydeden Oral, "Burada bir ekosistem var. Burada göl olduğunu bilen göçmen kuşlar var. Bu ekosistemin çökmemesi gerek. Bunun için burada suyun bulundurulması lazım. Mutlaka buraya su taşınarak Dipsiz Gölün de buradaki ekolojik sistemin de yaşatılması lazım" diye konuştu.


 

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