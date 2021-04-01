Divanhane Karakolu Binası | Ecdad yadigarını balyozlarla yıktılar



İstanbul tarihi Divanhane Karakol Binası gece yarısı düzenlenen yıkım operasyonu ile yerle bir edildi. Bire bir aynısının başka bir yerde yapılacağını duyuran Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini ise uzmanlar yalanlıyor. İddiaya göre kamyonlara kepçelerle moloz gibi yüklenen tarihi binaya ait hafriyat bilinmeyen bir yere götürülerek döküldü. Karabol Binasından sökülen taşların numaralandırılmadan taşındığını ifade eden görgü tanıklarının açıklamalarına kamuoyundan tepkiler geliyor. Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Eski Karakol Binası, İBB’nin ayakta kalması için verdiği mücadeleye rağmen kurtarılamadı. İBB’nin 12 Mart’ta yargı sürecini başlattığı yakım, dün gece iş makinelerinin ve personelin çalışmasıyla gerçekleştirildi. İstanbul, Koruma Kurulu ve diğer kamu kurumları eliyle 19. yüzyıla tarihlenen önemli bir tarihi mirasını kaybetti.

İBB’NİN İTİRAZLARI GÖZ ARDI EDİLDİ

Sultan Abdülaziz’in yapısı Divanhane Eski Karakol Binası’nın yıkımıyla ilgili başlayan süreç dün gece sona erdi. İstanbul’un önemli bir tarihi mirası; İBB’nin itirazları, iptal başvurusu ve projeye gerekçe gösterilen yol güzergahını değiştirmesine ve başlatılan yargı sürecine rağmen yıkıldı. Ocak ayında iş makinesi ve hilti kullanılarak başlatılan çalışmalar, dün gece yoğunluğunu artırdı. Çok sayıda personel ve iş makinesinin yer aldığı işlemeler sonucu, tarihi Kasımpaşa Meydanı’nın tarihi yapısı yok edildi.

Koruma Kurulu, Divanhane Eski Karakol Binası’nın yıkılması, yerine ise daha geniş bir yol ve kavşak yapılmasını içeren projeye onay verdi. 19. yüzyıla tarihlenen Sultan Abdülaziz’in yapısı mekan, kurul kararına dayanan çalışma sonucu iş makineli ve hiltili yıkıma maruz kaldı. İBB Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek tarihi yapıda incelemede bulundu. İstanbul'un kültürel mirasları arasında bulunan eserde denetleme yapan ekipler, çalışmayla ilgili tutanak tuttu.

İBB, tarihi yapının yıkımını durdurmak için Kültür Bakanlığı 2 Nolu Koruma Kurulu’na 2 Şubat’ta yıkımın durdurulmasını talep etti. Yıkıma gerekçe gösterilen yol güzergahını 4 Şubat’ta değiştirdi. 12 Şubat’ta da suç duyurusunda bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yıkımın gerçekleştirildiği noktada basın toplantısı gerçekleştirerek yargı sürecinin başlatıldığını söyledi. Yıkımın İstanbul 10. İdare Mahkemesine taşındığını söyleyen Polat, “Karakol Binasına kefen mi biçtiniz, tabuta mı aldınız? Bu görüntü neyin nesidir. Saygın ve uygun bir iş yapıyorsanız, bu kadar bekleyerek, gizleyerek, her denetlemede yetkili birimlerimizi engelleyerek neyi gizliyorsunuz” diye sordu. Polat’ın başladığını duyurduğu yargı süreci devam ederken, tarihi yapıyla ilgili yıkım sürecine devam edildi. İstanbul, önemli bir tarihi mirasını kaybetti.