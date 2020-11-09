Diyabetli Hastalarda Ağız Sağlığına Dikkat

Diyabet (şeker hastalığı), insulin hormonunun yokluğu, yetersizliği veya etkisizliği nedeniyle, hiperglisemi ile birlikte özel komplikasyonlara da yol açan ciddi, kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Pankreasın yeterli insülin salgılayamaması veya vücudun ürettiği insülini etkin bir şekilde kullanamaması nedeniyle oluşuyor.

Artan yaşam beklentisi ile birlikte, diyabete rastlanma sıklığı da artıyor. 1980 yılından beri 4 kat artan rastlanma sıklığı ile birlikte günümüzde 422 milyondan fazla erişkinin diyabeti olduğu ve bunların da %90’ından fazlasının Tip II diyabet olduğu biliniyor.

Diyabetlilerde, diş eti hastalıkları daha kolay gelişebilir ve daha hızlı ilerleyebilir!

Klinik araştırmalar diş kaybına dahi yol açabilen periodontitis denilen diş eti hastalığı ile diyabet arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Diyabetin periodontal hastalık için bir risk faktörü olduğu biliniyor. Periodontitis de günümüzde diyabetin bir komplikasyonu olarak ele alınıyor.

Diyabet hastalarının ağız sağlığı kontrollerine özel önem vermesi gerekiyor.

Diyabetlilerde ağızda görülen en tipik değişiklik, tükürük akış hızı ya da miktarında belirgin farklılık yaratmayacak ölçüde ortaya çıkan ağız kuruluğu. Benzer şekilde diyabetiklerde kan şekeri yükseldiğinde diş eti oluklarındaki glukoz miktarı da iki misli artıyor. Böylece ağızdaki tükürük bezlerinde ve diş etinde glukozun artmasıyla ağızda yaşayan bakteri florası da olumsuz etkileniyor. Sonuç olarak diyabetlilerde periodontal hastalıklar daha kolay gelişebiliyor ve daha şiddetli yıkıma yol açabiliyor.

Diyabet ile yaşarken karşı ağız floranızı güçlü tutun

Diyabetlilerde ağız florasını düzenleyecek, ağız kuruluğunu engelleyecek, ağız için nemini dengede tutacak Gengigel® Hydrogel ağız çalkalama suyu, diyabetlilerin ağız içi problemlerini gidermede etkin çözümler sunuyor.

Gengigel Hydrogel’in içeriğindeki temel madde, cildimizin yakından tanıdığı hyaluronik asit. Hyaluronik asit, diş etinde de, ciltte olduğu gibi nem tutma, doku onlarımı ve yara iyileşmesini düzenliyor. Ağız kuruluğu şikayetlerine karşın iyi bir nem desteği sunuyor ve nemlendirici özelliğiyle ağız içi florasını güçlendiren bir bakım sağlıyor. Yara iyileşmesini hızlandırmak için de destekleyici özellikte olduğu için yaraların iyileşme süresini hızlandırıyor.

Gengigel Hydrogel uzun sureli kullanıma uygun bir ürün. Klorheksidin ya da yoğun alkol içeren gargaralar gibi sınırlı kullanım önerisi yok. O nedenle diyabet hastalarının uzun yolculuğunda, ağız içi dokusunun ihtiyaçlarını gideren önemli bir destek.