Diyanet, Fatih Altaylı'nın mesajına çok alınmış!



Türkiye deprem yaralarını sarmak için yediden yetmişe, zengini ve yoksulu ile dayanışma içinde çaba harcarken, Diyanet'in duyarsızlığı vatandaşların sert tepkisine neden oluyor. Binlerce vatandaşın kefensiz toprağa verilmesine göz yuman milyarlarca liralık bütçeli kurum, depremin yıkıma uğrattığı şehirlerde çadırlar içinde kuran kursu açmaya çalışırken, başta deprem bölgesi dışında üniversiteleri kapatan iktidarın bu çelişkisine vatandaşlar anlam veremiyor.

Tam da bu sırada meraklı bir vatandaşın depremde hayatını kaybeden vatandaşların çocuklarının evlat edinilmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Diyanet'in cevabındaki "Evlenebilirsiniz de" sözü ortalığı karıştırdı. arap kabilelerinin çağ dışı geleneklerini, Türk örf ve adetlerini hiçe sayarak 'Dinen uygundur' yorumu yapan Diyanet'in Türk Medeni Kanunu'nu bile çiğneyen yanıtına sosyal medyadan sert tepkiler geldi.

Tepki gösterenlerden biri de Gazeteci Yazar Fatih Altaylı oldu

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli ???????????? (@fatihaltayli) February 17, 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?” sorusuna verilen cevaba "kasten suizanda bulunulduğunu" iddiasıyla Habertürk yazarı Fatih Altaylı için suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı hakkında sosyal medya hesabından "Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.



Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, “Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Dilekçede Altaylı’nın ülkenin ve vatandaşların çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

Fatih Altaylı’nın Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, “İhtiyaç duyulan konulara açıklık getirmek” amacıyla özel bir bölüm oluşturuldu.

"Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirten Diyanet, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" yanıtını verdi.

Altaylı, Diyanet'in yanıtına tepki göstererek Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin."

