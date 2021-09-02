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Diyanet fetvası copy paste çıktı | Diyanet o fetva için çark etti

Milyarlarca liralık bütçesesiyle diğer kamu kurumlarını kıskandıran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzlerce yıl önce yazılan hazır fetvaları kullandığını biliyor muydunuz?

02 Eylül 2021 Perşembe 16:02
Diyanet fetvası copy paste çıktı | Diyanet o fetva için çark etti

Diyanet fetvası copy paste çıktı | O fetva bize ait değil



Lüks araç saltanatı, 140 bin civarında çalışanı ve 16 bakanlığı tek başına sollayan 13 milyar liralık dev bütçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam Alimlerinin yüzlerce yıl önce verdiği fetvaları noktasına virgülüne dokunmadan kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşların dini konularda akıllarına takılan sorulara günümüz dünyasına uygun cevaplar vermeye bir türlü yanaşmayan Diyanet'in son olarak kabuklu deniz ürünleri fetvası tepkilere neden olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yengeç, kalamar, ıstakoz, midye gibi kabuklu deniz ürünlerinin yenmesinin helal olmadığına yönelik görüş paylaşmıştı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Diyanet, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna, “Balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir. Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir” görüşlerini paylaşmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi.


FETVA YENİ DEĞİL DİYANETİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bazı deniz ürünleri ile ilgili görüşünün yeni bir fetva olmadığını açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzun deniz ürünleri ile ilgili görüşü, bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirilmiştir. Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleri ile ilgili sorulan bir soruya, mezheplerin görüşlerini dikkate alarak, klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir” 

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DiyanetFetvaDeniz ürünleriYengeçKaridesKalamarDiyanet Işleri Başkanlığı
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