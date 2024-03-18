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Diyanet'in Atatürk düşmanlığı Çanakkale Zaferleri'ne sıçradı

Milli Bayramlar'da, Cumhuriyet'in kurucusu, Türk İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak için kırk takla atan Diyanet, aynı tutumu Çanakkale Zaferleri'nin yıl dönümünde de tekrarladı.

18 Mart 2024 Pazartesi 17:13
Diyanet'in Atatürk düşmanlığı Çanakkale Zaferleri'ne sıçradı






Diyanet'in Atatürk düşmanlığı Çanakkale Zaferleri'ne sıçradı


Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığı halkın tepkilerine rağman sürdürüyor. Türk ulusunun vergileri ile Suriyeli arapları evlendirmekten, turizm bölgeleri ile yurt dışında lüks otellerde 'Eğitim Seminerleri'ne milyonlarca lira harcamaktan çekinmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım anma günleri başta olmak üzere Milli Bayramları Atatürk'süz kutlamayı sürdürüyor. Çanakkale Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü törenlerinde Menemen Müftüsü'nün tutumuna tepkilere neden oldu.

CUMHURİYET DÜŞMANI ERBİLİ'NİN MEZARINA ÇOCUKLARI GÖTÜRMÜŞTÜ

İzmir’de ÇEDES kapsamında çocukları Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza alan tarikat şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesine öncülük eden Menemen Müftüsü Mehmet Seven, bu kez de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü anmasında 'Atatürk'ten bahsetmedi. CHP'lilerin tepkisi üzerine 'Unuttum' açıklaması yaptı.

Kaymakamlık tarafından şehitleri anmak için düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven, dua okuyarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Atatürk'ün adını anmayan Seven'i tepki geldi. CHP'liler 'Neden Atatürk'ün adını anmadın' diyerek itiraz etti. Bunun üzerine müftü Seven, 'Dalgınlıktan unuttum' cevabı verdi. Törende bulunan kaymakamı ise Fatih Yılmaz ise 'Sakin olun müftüyü uyaracağım' dedi.

Yaşananlar sonrası açıklama yapan CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey, "İlçe müftüsünü artık hepimiz tanıyoruz. Çocukları Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götüren meşhur müftü. Şimdi de Atatürk'ün adını anmıyor Atatürk'ten rahatsız oluyor. Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilere karşı mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AtatürkMustafa Kemal AtatürkMenemen MüftüsüÇEDESÇanakkale Zaferi
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