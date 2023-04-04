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Diyanet seccade için görüş değiştirdi

13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ofiste seccade üzerine ayakkabı ile basmasıyla ilgili tartışmalarda Diyanet te siyasetin emrine girdi

04 Nisan 2023 Salı 11:26
Diyanet seccade için görüş değiştirdi

Diyanet seccade için görüş değiştirdi


Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışma yarattı.

AKP sözcüleri ile cumhur ittifakı savunucuları zamları, deprem felaketinin acılarını, yoksulluğu unutturmak için seccade provakasyonuna sarıldı. Kamuoyunu manüple etmek için son üç gündür AKP'ye yakınlığı ile bilinen tüm kanallarda seccade konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışan AKP yandaşları Diyanet'in  bu konudaki açıklamasını görünce şaşkına döndü. Ancak gelen baskıların ardından Diyanet Alo Fetva hattı dinleyenleri şoke eden bir yanıtla seccade provakasyonuna sahip çıktı

Cumhuriyet Gazetesi'nde Sefa Uyar imzası ile yayınlanan habere göre iktidar kanadı fotoğraf üzerinden Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken Diyanet’in fetva hattı olan ALO 190 üzerinden dün sabah saatlerinde verilen bir yanıtta, seccadeye basmanın günah olmadığı belirtilerek “Bütün yerler insana mescittir. Seccadenin özelliği, kutsiyeti yok” denildi. Ancak söz konusu yanıtın gündeme gelmesinden sonra gazetemizin ulaştığı ALO 190 hattındaki fetva görevlisi, bu kez seccadeye basmanın “hakaret” olduğunu savundu.

NİYET ÖNEMLİ

“Seccadenin dindeki yeri nedir” sorusu yöneltilen görevli, şunları kaydetti: “Seccade, kutsal bir şey değil. Manevi anlamı var. Namaz kılmak için kullandığımız bir şeye basmak, niyet meselesi. Niyeti ne olursa olsun iyiye yoramayız. O yüzden iyi bir davranış değil. İnanca saygısızlık. Yahudilerin altı kollu şamdanını tutsam, ayağımın altına alsam Yahudiler başıma üşüşür. ‘Kutsal sembolümüz’ der. Derim ki ‘Mum yaktığımız şamdan, ayağımın altına alıyorum, ne olacak?’ ‘Hayır’ derler. Temiz olsun diye secdade serilmişse ve üzerine basılmışsa, hakaret vardır.”

Anahtar Kelimeler:
SeccadeDiyanetAkpMHPChp
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