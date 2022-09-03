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Diyanet-Sen yöneticileri, Aleyna kadar olamadı

Ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki de, Taliban kafalı Diyanet - Sen yöneticilerinin hışmına uğradı. Aleyna, sosyal medya açıklamasında, sendikanın Çorum Şube Başkanı'na sosyoloji ve insanlık dersi verdi.

03 Eylül 2022 Cumartesi 07:59
Diyanet-Sen yöneticileri, Aleyna kadar olamadı


Diyanet-Sen yöneticileri, Aleyna kadar olamadı

Türkiye'yi ortadoğu arap ülkelerine çevirmeye çalışanlar, islami duyarlılık adı altında ülkeyi yaşanmaz hale getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır 'Kimsenin yaşam alanına müdahale etmiyoruz' sözlerinin aksine iptal edilen konser, devam eden müzik yasakları, halkta oluşturulan kin ve nefret söylemi sinsice yükseltiliyor. 'Açık havada etkinlik yasağı', 'alkol satışı' ve 'güzergah planı' gibi nedenlerle iptal edilen konserlerin arkasında ise tarikatçı kaymakaklar, diyanet görevlileri çıkıyor. Aleyna Tilki'nin Çorum Konseri'nin iptaline ise AKP'ye oy vermiş vatandaşların bile tepkisini çekti. İptal kararı sonrası Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama Diyanet Sen yöneticilerine hem insanlık, hem de sosyoloji dersi verdi.


Türkiye’de festivaller ve konserler çeşitli bahanelerle iptal edilmeye devam ediyor. Konseri iptal edilen sanatçılardan Aleyna Tilki, duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.


Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" sözleriyle isyan etti. 

“BENİ ETRAFIMDAKİLER DAHİL HERKES ÜZÜYOR”

“Çok üzgünüm… Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum” diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum..

Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…

Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor.

Pandemi zaten çok zor bi dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da okadar zor ki…

Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var.

KONSERİNİN İPTALİ İSTENMİŞTİ

Çorum’da düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan sanatçı Aleyna Tilki'nin konserinin iptal edilmesi istenmişti.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanar, festivale katılacak olan sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki’yi hedef göstererek, şunları söylemişti:

Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız.

Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz.

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Son Güncelleme: 03.09.2022 09:02
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Diyanetçorum KonseriAleyna Tilki
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