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Diyanet'ten nişanlı kızlara 'Kayın peder elini öpmeyin' fetvası

2024 yılında vatandaşın ödediği vergiden hatta cebinden 91,8 milyar TL pay almaya hazırlanan Diyanet, nişanlı kızlara kayınpeder eli öpmenin günah olduğunu duyurdu

26 Aralık 2023 Salı 11:27
Diyanet'ten nişanlı kızlara 'Kayın peder elini öpmeyin' fetvası






Diyanet'ten nişanlı kızlara 'Kayın peder elini öpmeyin' fetvası


Hırsızlık, rüşvet, kuran kurslarında çocuklara tecavüz, hırsız müteahhitlerin depreme dayanıksız konut üretmesi, kamu kurumlarını saran yolsuzluklar konusunda suskun kalan diyanet fetva konusunda tarikatlarla yarışmaya başladı

Türkiye'nin en büyük bütçeli kurumu olan Diyanet vatandaşın sosyal ve dini konulardaki sorularını bıraktı, enerjisini aile fertleri arasındaki iletişime taktı. Türk gelenek ve adetlerini araplaştırmak için yıllardır büyük çaba harcayan Diyanet, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Tapduk Emre, Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş gibi Türk alimler yerine Türk halkı ile hiç bir tarihi bağı olmayan arap kökenli şahısların tavsiyelerini vatandaşlara pazarlamaya başladı. 


Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Rıfat Kırcı imzasıyla yayınlanan habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aile ilişkilerine dair hazırladığı kitap pes dedirtti: Kadına her şey yasak!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) dağıttığı kitapta nişanlıların cep telefonuyla görüntülü konuşması ya da uzun süre mesajlaşmasının dinen “caiz” olmadığı savunuldu. İnternette yayımlanan aile ilişkileri kitabında, nişanlı kadının kayınpederinin elini öpmesi de haram sayıldı.

Diyanet’in ücretsiz dağıttığı kitapta iki nişanlığın ahlaki olmayan şekilde görüntülü görüşmesi veya mesajlaşması caiz değildir denilirken, kadının kayınpederinin elini öpmesinin dahi haram olduğu belirtildi.

Gerici uygulamalar ve söylemlerle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bu kez de aile ilişkilerine dair hazırladığı kitapla pes dedirtti. DİB çalışanlarına ücretsiz dağıtılan ve internet sitesinde ücretsiz olarak pdf formatına ulaşılabilen kitapta aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Buna göre iki nişanlı çiftin cep telefonuyla görüntülü konuşması ya da uzun süre mesajlamasına dahi ‘caiz’ değildir dendi. Evlilik aşamasında olan çiftlerden, erkek tarafının babasının elinin öpülmesi “haram” gerekçesiyle yasak olduğu belirtildi. Kitapta evlilik süreci ve boşanmaya ilişkin de birçok detay yer aldı. 

DİB yayınlarından çıkan Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular isimli kitapta evlilik öncesi, evlilik süreci, çocuk ve ebeveyn ilişkileri, kadınlara özel durumlar gibi birçok başlık yer aldı. 


‘NİŞANLIYA AHLAKİ MESAJ’ 

Söz konusu kitapta, “Nişanlıların cep telefonu veya internet üzerinden görüntülü veya görüntüsüz olarak mesajlaşmalarının sınırı ve hükmü nedir” şeklindeki soruya şu yanıt verildi: “Nikâh akdi yapılmadan önce nişanlılar adeta iki yabancı gibi olduklarından mahremiyet sınırlarına riayet etmelidirler. Cep telefonu veya internet üzerinden mahremiyet sınırlarını ve ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları ise caiz değildir.” 

‘KADINA EL ÖPME YASAĞI’ 

İlginç sorulardan bir diğeri ise “Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” şeklinde oldu. Yanıt ise kaygı verici: “Nişanlılar mahremiyet bakımından birbirlerine yabancı hükmündedirler. Bu durumda müstakbel kayınpeder, evlenmesi ebediyen haram kılınan erkelerden olmadığı için kadının onun elini öpmesi caiz değildir.” 

Öte yandan kitapta yer alan ‘Romanlarla evlenmek caiz midir?’ sorusa da dikkat çekti.

OĞLUNUN YANINDA DA ÖRTÜN

Kadınların ev içerisinde nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulunulan kitapta “Kadının oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikâhı ebediyen haram olan mahremleri yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir. Kadın mahremi olmayan erkeklerin yanında ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmelidir” dendi.

KIZIL GONCALAR'A ENGEL

İktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef alınan, RTÜK’ün inceleme başlattığı ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri de iptal edildi. FOX’ta yayımlanan dizinin doktor Levent’i Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği mekândaki çekim izinleri bizzat gelen talimatla iptal edildi. Set ikinci kez durdu. Çekimler için yeni mekân arayışı başladı.

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