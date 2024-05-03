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Diyanet zengin gönüllü vatandaşlardan Audi parası istedi

Milyonlarca çocuk yarı aç sabahın köründe okul yoluna düşerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın lüks Alman marka makam aracı hevesinin önüne bir türlü geçilemiyor. 

03 Mayıs 2024 Cuma 22:28
Diyanet zengin gönüllü vatandaşlardan Audi parası istedi






Diyanet zengin gönüllü vatandaşlardan Audi parası istedi


Türkiye yüz yılın en büyük depremi sonrası yarım milyon konut açığını kapatmak için milyonlarca vatandaşın yardım için seferber olmasının üstünden sadece 1 yıl geçti. Evsiz kalan yurttaşların acısını, okula yarı aç giden milyonlarca çocuğun üzüntüsünü unutan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan, sosyal medya hesabından 'Allah Rızası için Ali Erbaş'a makam aracı' yardımı istedi. Sosyal medyada ise Suat Okuyan'ın mesajına tepki gösteren vatandaşlar kurumun yoksul halkı 'Cami, Kur'an kursu inşaatlarında hatırladığını' belirterek 'Para lazım olunca vatandaşa koşmaktan bıkmadınız' yorumları yaptı.

Ali Erbaş'ın makam lüks aracı filosu komuoyunda sert tartışmalara neden olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan, sosyal medya hesabından araç üzerinden yapılan tartışmalara sert bir dille yanıt verdi. Eleştirileri ‘çirkin’ olarak yorumlayan Okuyan, iş adamlarına ve hayırseverlere seslenerek Ali Erbaş’a bir araç bağışında bulunmasını talep etti.

Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanı’nın kendisine ve yüz bine aşkın personelin rencide edildiğini belirten Okuyan, “Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız muazzez devletimizin müstesna kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 18. Başkanıdır. Kendisinden önce birbirinden kıymetli 17 Başkanımız bu müstesna kuruma başkanlık yapmış bundan sonra da muazzez devletimiz ve aziz milletimiz var oldukça nice başkanımız nice hizmetler edecektir” ifadelerini kullandı.

Makam aracı gündeminin kabak tadı verdiğini ve ağızlara sakız edildiğini belirten Okuyan, Diyanet İşleri’nin Anadolu’nun dört bir köşesinde en ücra yerlerde muhabbetle hizmet ettiğini, yurtdışında doğuda Moğolistan’dan batıda Haiti’ye, Kuzeyde Tataristan’dan güneyde Zimbabwe’ye kadar 146 ülkede diyanete hizmet eden çalışanların olduğunu, adanmış insanların haklarının topluma emanet olduğunu söyledi.

Mütedeyyin iş adamlarına ve kadirşinas hayırseverlere seslenen Okuyan, “İstirhamım Mevlanın en güzel şekliyle yaratmış olduğu güzel ağızlarında ‘çirkin, murdar bir sakız gibi’ çiğnedikleri bu gündemi boşa çıkartacak bir iyilik olarak cömert bir tavırla bir makam aracını Diyanet İşleri Başkanlarımızın kullanımına tahsis olunmak üzere ‘Türkiye Diyanet Vakfımız’ demirbaşına kazandırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşDiyanet
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