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Diyanet'ten 30 Ağustos'ta Başkomutan'ı görmezden geldi

Türk halkının varını yoğunu seferber ettiği Büyük Zafer'in yıl dönümünde, Diyanet geleneği bozmadı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü cuma hutbesinde görmezden geldi.

26 Ağustos 2022 Cuma 08:41
Diyanet'ten 30 Ağustos'ta Başkomutan'ı görmezden geldi

Diyanet'ten 30 Ağustos'ta Başkomutan'ı görmezden geldi

İngiltere ve ABD ile batılı ülkelerin sınırsız silah desteği verdiği Yunan Ordusu'nu desteklediği Yunan Ordusu'nu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında imha eden Türk Ordusu'nun zaferi tüm yurtta kutlanıyor. Büyük zaferin 100'ncü yılında, kendi kurucusunu inkar eden Diyanet İşleri Başkanlığının Atatürk düşmanlığı bu yıl da kendini gösterdi. Yunan Ordusu'nu İzmir'de denize döken Mustafa Kemal Atatürk'e, düşmanlıkta sınır tanımayan AKP yandaşları durumdan memnun, imamlar cami hutbelerinde Cumhuriyet'in kurucu kadrosunu ağzına almazken, Osmanlı sultanları, halifeler ve kurtuluş savaşına katılanların ruhuna fatiha okuyarak günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde geleneğini bozmadı ve yine Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e yer vermedi. Hutbede, ekonomik krizin yaşandığı süreçte, “‘Allah’ın yardımı yakındır’ müjdesiyle ruhlarımız sekinete erecektir” ifadeleri dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, iki gün erken yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde geleneğini bozmadı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi. Hutbede, ekonomik krizin yaşandığı süreçte, “darlık” vurgusu yapılması da dikkat çekerken “Ne vakit dara düşüp ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diye yakarışta bulunsak, yüce Rabbimizin ‘Allah’ın yardımı yakındır’ müjdesiyle ruhlarımız sekinete (sükûnete) erecektir” denildi. 


2021’de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemediği ortaya çıkan Diyanet, bu günlere denk gelen cuma hutbelerinde yıllardır Atatürk’ün adını anmayarak tepkilere neden oluyor. Diyanet, son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da kutlama mesajı paylaşmadı. 

BAŞ KOMUTAN YOK

İki gün önce paylaştığı hutbede Diyanet, zaferlere işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “İçinde bulunduğumuz ağustos ayı, şanlı tarihimizdeki nice zaferlere şahitlik etmiştir. Her yıl bu ayda bizler, tarihimize damga vuran eşsiz zaferleri hatırlarız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu’yu İslama açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesi’ni düşünürüz. 30 Ağustos Zaferi’yle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni anarız” ifadeleri kullanıldı. Ancak “Tarih bir milletin hafızasıdır. Sadece mazisi değil, yarınlarının inşasıdır” denilen hutbede Atatürk’e yer verilmedi. Hutbede, “Bu vesileyle Hazreti Âdem’den günümüze kadar Allah’ın dinini yüceltme uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” denildi. 

Son Güncelleme: 26.08.2022 22:41
Anahtar Kelimeler:
DiyanetMustafa KemalAtatürk
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