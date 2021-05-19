Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi

Terör örgütünün, Suriye ve Kuzey Irak'ta sık sık kullandığı maket uçakla bombalı saldırı girişimi bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı.



Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Maket uçakların etkisiz hale getirildiği herhangi bir zararın olmadığı açıklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde patlama sesi duyuldu. Seslerin duyulmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

SALDIRI GİRİŞİMİNİ BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaşanan patlama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

MSB: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Diyarbakır Valilğinden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

Saldırıyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığından geldi. MSB açıklamasında "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00.30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan havada bir maket uçak daha olduğu tespit edildi. 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığının ışıkları kapatıldı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada iç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle “KIRMIZI” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

Söz konusu terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok kişinin yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu belirtildi.