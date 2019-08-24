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Diyarbakır Dicle'den acı haber geldi, 2 şehit var

Diyarbakır'da devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı

Diyarbakır Dicle'den acı haber geldi, 2 şehit var

Diyarbakır'da devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 2 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:49
Diyarbakır Dicle'den acı haber geldi, 2 şehit var

Diyarbakır Dicle'den acı haber geldi, 2 şehit var


Dicle'de devriye görevine çıkan Özel Harekat Polis ekiplerinin içinde bulunduğu zırhlı araç kaza yaptı, 2 polis şehit oldu... Kazada yaralanan 4 polis memurunun tedavisi devam ediyor. 

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu, 4 özel harekat polisi yaralandı.

Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ŞEHİT AİLENE ACI HABER VERİLDİ

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.

İlçeye bağlı Akevler Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, 23 yaşındaki oğullarının şehit olduğu haberi yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Uçar'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verilecek.
 

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