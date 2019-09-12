

Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 7 vatandaş can verdi



Terör örgütü PKK'lı caniler tarafından Diyarbakır Kulp ilçesi yakınlarında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı tuzağında en az 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Kalleş saldırıda yaralanan 7 vatandaşın durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise 4 vatandaşın şehit olduğu 13 vatandaşın ise ağır yaralandığı bilgisi yer aldı. Daha sonra yapılan açıklamada can kaybı sayısı 7'ye yükseldi. Yaralanan 9 kişinin tedavisi sürerken bu sabah HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

ORMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYORDU

Kulp ilçesi yakınlarında terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettiği öğrenildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında can verenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.

BELEDİYE ARACI İDDİASI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor. Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kulp ilçesindeki patlama sonucu şarampole yuvarlanan minibüste 4 vatandaşımız şehit olmuş, 13 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Menfur saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

