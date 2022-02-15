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Doğa Derneği | Hayvanların ölüm fermanına karşı dava

Doğa Derneği, Av ve Yaban Hayvanlarının korunması hakkında 7 Aralık 2021’de yapılan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve bazı maddelerdeki değişikliklerin iptali için Danıştay’da dava açtı.

15 Şubat 2022 Salı 13:08
Doğa Derneği | Hayvanların ölüm fermanına karşı dava

Hayvanların ölüm fermanına karşı dava


Doğa Derneği, Av ve Yaban Hayvanlarının korunması hakkında 7 Aralık 2021’de yapılan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve bazı maddelerdeki değişikliklerin iptali için Danıştay’da dava açtı. Yönetmelik, “insan canı ve malına zarar veren” yaban hayvanlarının, her türlü ateşli silah ve menedilen avlanma yöntemleriyle öldürülmesine izin veriyor.

Doğa Derneği, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yaban hayvanlarının aleyhine yapılan değişikliklere karşı iptal talebiyle dava açtı. 

Yönetmelikte koruma altında olan ve olmayan tüm yaban hayvanları “insan yaralama ve ölümüne neden olanlar” ve “insan canına veya mala zarar verenler” ifadeleriyle “zararlı” olarak kabul ediliyor. İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan yaban hayvanlarının, her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde yasak avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılacağı yani yok edileceği ifade ediliyor. 

Doğa Derneği yönetmelikte yapılan değişikliklerin yaban hayatının var olma hakkını elinden aldığını iddia ediyor. Çözümün yaban hayvanlarını öldürmek olamayacağını, doğal yaşam alanları ile besin döngüsünü koruyan ve yaban hayatını gözeten bir planlamadan geçtiğini söylüyor.

Zararın karşılığı ‘öldürme’olmamalı

Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Av. Özlem Altıparmak ‘Yönetmelikte, meydana gelen zararın derecesi belirsiz bırakılmış. Hukuka aykırı insan faaliyetleri olsa bile, zararlı olan yaban hayvanı olarak kabul ediliyor. Yaban hayvanı bir meyveyi mi yemiş bir bahçeyi mi yok etmiş? Peki bu bahçe, hayvanların yaşadığı bir ormanı ya da yuvayı mı yok etmiş? Düzenleme yapılırken bu gibi hususlar dikkate alınmalı. İptali istenen yönetmeliğe göre, zararın karşılığı “öldürme” olarak düzenlenmiştir. Bir zarar meydana geldiğinde, yaban hayvanını uzaklaştırmanın bir başka yolu olup olmadığı veya zararın niteliği önem taşımıyor. Bu düzenlemelerle hukukun temel prensipleri olan ölçülülük ve belirlilik ilkeleri zedelenmiştir.” dedi. 

Yönetmelikte insan ve yaban hayvanı karşılaşmasında, meşru müdafaa halini aşan eylemler yasallaştırılıyor ve hayvanı öldürmeye teşvik edici kolaylık sağlıyor. Zehirleme ve pusu kurma gibi, nesli tehlike altındaki korunan türler dâhil olmak üzere yaban hayvanlarını tasarlayarak öldürmenin önü açılıyor. 

Yönetmeliğin uygulanması durumunda yaban hayatının yok oluşunun hızlanacağını ifade eden Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, ‘Uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan türlerin zararlı kabul edilerek öldürülmelerinin önü açılıyor. Kara Avcılığı Kanunu’nda yasaklanan avlanma yöntemlerinin bu yönetmelikle meşru hale getirilmesini kabul etmiyoruz. Yaban hayvanlarıyla çatışma yaşanmasının nedeni hayvanlar değil. Bu çatışmaların nedenlerine odaklanmak yerine hayvanların öldürülmesi bu hayvanların temel yaşam hakkının çiğnenmesidir.’ dedi. 

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Doğa Derneği
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