Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Doğalgazı olan evlere bile kömür dağıttılar

Türkiye genelinde erken baskın seçimin ayak sesleri duyuluyor. Kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılan ücretsiz kömüre vatandaşların tepkisi var

04 Eylül 2021 Cumartesi 09:05
Doğalgazı olan evlere bile kömür dağıttılar

Doğalgazı olan evlere bile kömür dağıttılar


Kış mevsiminin ılık geçtiği Ege Bölgesi'nde kamu kurumları tarafından dar gelirli ailelere yönelik yardım faaliyetleri hız kazandı. Aydın'da Eylül ayına girilmesi ile birlikte Efeler Kaymakamlığı tarafından il merkezinde kömür dağıtımı başladı. Ancak görevlilerin kaloriferli ve doğalgazlı evlere bile kömür yardımı yapması hem tepkiye hem de değerinden ucuz kömür pazarı oluşmasına neden oldu.


Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömürlerin, hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan evlere bırakıldığı görüldü. Listeler güncellenmeden, evlerin ve kişilerin durumları incelenmeden yapılan dağıtımlar ise halkın tepkisini çekmeye başladı.

Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bugün yapılan dağıtımın ardından evleri kaloriferli ve doğalgazlı olan pek çok kişi ihtiyacı olmayan kömürleri değerinin altında evine bile almadan satmaya başladı.

“DEVLETİN MALINI EMANET GİBİ GÖRMELİLER" 

Aydın’da kömür ve yardım dağıtımlarının bir düzene sokulmasını isteyen bazı vatandaşlar, ihtiyaç sahibi insanlara sahip çıkılmasına kesinlikle karşı olmadıklarını ancak devlet malının sorumsuzca dağıtılmasına karşı olduklarını belirterek “Bugün Efeler ilçe merkezinde bazı mahallelere kömür dağıtımı yapıldı. Kamyonetlerden bazı apartmanların önlerine indirilen kömürler aynı gece eve bile girmeden başka kişilere değerinin altında satılıyor. Çünkü yardım için kömür bırakılan kişinin oturduğu apartman kaloriferli veya doğalgazlı. Evlerin baca deliği bile yok. Öte yandan hem belediye hem kaymakamlık birbirinden habersiz yardım kömürü dağıttığında bu kömürler yine satılıyor” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Kömür YardımıAydınEfeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet fetvası copy paste çıktı | Diyanet o fetva için çark etti
Diyanet fetvası copy paste çıktı | Diyanet o fetva için çark etti
Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama
Restoran, kafeterya ve kahvelerde aşısızlar için yeni uygulama
Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar
Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar
Maske karşıtı kadın yine rezalet çıkardı
Maske karşıtı kadın yine rezalet çıkardı
Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı
Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı
SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar
SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar
Ferhan Şensoy 70 yaşında vefat etti
Ferhan Şensoy 70 yaşında vefat etti
81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede
81 odalı evimizde, Atatürk hep baş köşede
Bu vatanı yolda bulmadık | Yedi düvele diz çöktürdüğümüz gün
Bu vatanı yolda bulmadık | Yedi düvele diz çöktürdüğümüz gün
Büyük yangının ardından yeniden filizlendi
Büyük yangının ardından yeniden filizlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim