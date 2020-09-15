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Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye 572 yıl yetecek doğal gaz var 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırmalar ve sondaj faaliyetlerini değerlendiren Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı önemli açıklamalarda bulundu. 

15 Eylül 2020 Salı 07:22
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye 572 yıl yetecek doğal gaz var 


Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye 572 yıl yetecek doğal gaz var 


Habertürk'te dün akşam yayınlanan Teke Tek programının konuğu Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de acilen münhasır ekonomik bölge ilan etmesi gerektiğnii söyledi. Gazeteci Yazar Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplandıran Yaycı Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve paylaşım mücadelesinde, millet olarak top yekün devletin yanında olunması gerektiğini belirterek "Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu" söyledi.


"TÜRKİYE, MISIR VE İSRAİL İLE DE ANLAŞMALI"

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın ardından Mısır ve İsrail ile de bir anlaşma yapılması gerektiğini kaydeden Yaycı, Mısır-Yunanistan anlaşmasının uluslararası hukuka göre geçersiz olduğunu söyledi. Yaycı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail, Lübnan ve Mısır ile imzaladığı deniz yetki anlaşmalarıyla hak ettiğinin 4 katından fazla alana sahip olacağını belirtti.

"DÜNYANIN EN ZENGİN HİDROKARBON YATAKLARI DOĞU AKDENİZ'DE"

Müstafi Tümamiral Yaycı, Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yatakları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Libya bizimle anlaşma yaparak, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapmasına rağmen 39 bin kilometrekare alan kazandı. Doğu Akdeniz'de dünyanın en zengin hidrokarbon yataklarının olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şu andaki hesaplamalara göre örneğin Girit'in güneyinde bilinen rezerv Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN MEİS'E ASKER ÇIKARMASI

Yunanistan'ın Meis adasına asker çıkarması provokasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Lozan Antlaşması'nın ve 1947 yılındaki Paris Antlaşması'nın hükümleri açık. Adalar Yunanistan'a gayri askeri statüde bulunmak kaydıyla verildi. Gayri askeri statünün ihlali, egemenliğin devir şartını fiili olarak kaldırmaktır. Yunanistan, bu adaları 1960'dan beri adaları silahlandırıyor" dedi.

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GAZDoğu AkdenizMeisCihat YaycıFatih AltaylıTeke TekMünhasır Ekonomik Bölge
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