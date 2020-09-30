Doğu Türkistanlı gençler Azerbaycan'a gitmek istiyor



Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan güçlerine karşı yürüttüğü harekat 4. gününe girerken, çok sayıda Doğu Türkistanlı genç, Azerbaycan Ordusu'na gönüllü olarak katılmak için harekete geçti.

Türk Dünyası temsilcilerinden oluşan bir grup vatansever, Kızılelma Düşünce Gurubu’nun Ermenistan’ı Protesto ve Azerbaycan’a destek için düzenlediği Basın Açıklamasına Doğu Türkistan Sürgün Hükümetimizi temsilen hükümet sözcüsü, vekili Yusuf Yusufoğlu katıldı.

Türkistan Elleri Derneği, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ile Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasına sürgündeki milletvekilimiz Şirzat Fedekar da eşlik etti.

SENİNLEYİZ AZERBAYCAN

Bu arada Doğu Türkistanlı gençler, Azerbaycan'a gönüllü asker olarak gitmek için dilekçelerini vermek üzere dernek merkezinde buluşacaklar. Doğu Türkistanlı Gençler İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği önünde buluşacak. Bu konuda yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Değerli dostlar yarın (01.10.2020) saat 13.00'de İSTAD İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği merkezi önüde basın açıklaması yapacağız.

Tüm dostlarımız ve basın mensupları davetlidir.

28 yıldır işgal altında tutulan topraklarımızın azadlığı için Azerbaycan ordusu ve halkının girişimlerini destekliyoruz.

ADRES; Altıyol Meydanı Mürver Çiçeği sok no 14 Kadıköy/İstanbul

Tarih :01.10.2020

Saat:13.00

Sefer KARAKOYUNLU

İSTAD Başkanı

0532 541 55 39