Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Doğu Türkistanlı gençler Azerbaycan'a gitmek istiyor

Azerbaycan Ordusu'nun 30 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekata, sürgünde yaşayan Doğu Türkistanlı'lardan tam destek geldi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 23:35
Doğu Türkistanlı gençler Azerbaycan'a gitmek istiyor

Doğu Türkistanlı gençler Azerbaycan'a gitmek istiyor


Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan güçlerine karşı yürüttüğü harekat 4. gününe girerken, çok sayıda Doğu Türkistanlı genç, Azerbaycan Ordusu'na gönüllü olarak katılmak için harekete geçti. 

Türk Dünyası temsilcilerinden oluşan bir grup vatansever, Kızılelma Düşünce Gurubu’nun Ermenistan’ı Protesto ve Azerbaycan’a destek için düzenlediği Basın Açıklamasına Doğu Türkistan Sürgün Hükümetimizi temsilen  hükümet sözcüsü, vekili Yusuf Yusufoğlu katıldı. 
Türkistan Elleri Derneği, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ile Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasına sürgündeki milletvekilimiz Şirzat Fedekar da eşlik etti.

SENİNLEYİZ AZERBAYCAN

Bu arada Doğu Türkistanlı gençler, Azerbaycan'a gönüllü asker olarak gitmek için dilekçelerini vermek üzere dernek merkezinde buluşacaklar. Doğu Türkistanlı Gençler İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği önünde buluşacak. Bu konuda yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Değerli dostlar yarın (01.10.2020) saat 13.00'de İSTAD İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği merkezi önüde basın açıklaması yapacağız. 
Tüm dostlarımız ve basın mensupları  davetlidir.

28 yıldır işgal altında tutulan topraklarımızın azadlığı için Azerbaycan ordusu ve halkının girişimlerini destekliyoruz.

ADRES; Altıyol Meydanı Mürver Çiçeği sok no 14 Kadıköy/İstanbul
Tarih :01.10.2020
Saat:13.00

Sefer KARAKOYUNLU
İSTAD Başkanı
0532 541 55 39

Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermeni güçlerini balyoz gibi ezdi
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Azerbaycan | S-300 gelirse vururuz 
Azerbaycan | S-300 gelirse vururuz 
Ermeniler çıldırdı | Türk F-16'sı savaş uçağımızı düşürdü
Ermeniler çıldırdı | Türk F-16'sı savaş uçağımızı düşürdü
Azerbaycan'da son durum | Ermeni mevzileri çöktü | Fuzul geri alındı
Azerbaycan'da son durum | Ermeni mevzileri çöktü | Fuzul geri alındı
Savaşı gören Ermeniler ülkeyi terk ediyor | Erkeklere çıkış yasağı
Savaşı gören Ermeniler ülkeyi terk ediyor | Erkeklere çıkış yasağı
Aliyev | Ermenileri pis işlerle uğraşmayın diye uyardım
Aliyev | Ermenileri pis işlerle uğraşmayın diye uyardım
Azerbaycan ordusu 7 köyü kurtardı, spiker müjdeyi böyle verdi
Azerbaycan ordusu 7 köyü kurtardı, spiker müjdeyi böyle verdi
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanDoğu Türkistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca Koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Koca Koronavirüs aşısı için tarih verdi
İncirlik Üssü'nün günleri sayılı mı? ABD İncirlik Üssü'nü kapatır mı?
İncirlik Üssü'nün günleri sayılı mı? ABD İncirlik Üssü'nü kapatır mı?
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
Azerbaycan | S-300 gelirse vururuz 
Azerbaycan | S-300 gelirse vururuz 
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var
Koronavirüs'te can kayıpları sürüyor, 68 vefat var
Filiz Akdeniz 13 gündür kayıp, babası ödül koydu
Filiz Akdeniz 13 gündür kayıp, babası ödül koydu
Ermeniler çıldırdı | Türk F-16'sı savaş uçağımızı düşürdü
Ermeniler çıldırdı | Türk F-16'sı savaş uçağımızı düşürdü
İsimsizler Hareketi'ne operasyon, 3 tutuklama var
İsimsizler Hareketi'ne operasyon, 3 tutuklama var
Azerbaycan'da son durum | Ermeni mevzileri çöktü | Fuzul geri alındı
Azerbaycan'da son durum | Ermeni mevzileri çöktü | Fuzul geri alındı
Preveze Deniz Zaferi'ne coşkulu kutlama
Preveze Deniz Zaferi'ne coşkulu kutlama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim