Doktor eylemini görüntüleyen gazatecilere polis müdahalesi



Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından, sağlıkçılar bugün birçok hastanede iş bıraktı. Türk Tabipleri Birliği ise Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grev yapacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na ve Karakaya'nın katledilmesine tepki göstermek isteyen sağlık çalışanları, bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek istedi. Kaybettikleri meslektaşları için yürüyüş yapmak isteyen sağlıkçılar ve bunu haberleştirmek isteyen basın emekçileri polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Konuyla ilgili DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ÜZERİME YÜRÜDÜ, TEHDİT ETTİ..."

"Sağlık emekçilerinin eylemindeler yine polis engeliyle karşı karşıya kaldı. Gazetecilerin tartaklanmasına neden olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Alenen suç duyurusunda bulunuyoruz."

Öte yandan Artı TV muhabiri Meral Danyıldız ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İstanbul Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'in kendisinin üzerine yürüdüğünü ve yanındaki kameraman arkadaşının ise Zengin tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Danyıldız, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hanifi Zengin az önce benim üzerime yürüdü. Kameramanım Bilal Meyveci'ye 'Ayağına bastığımı çektin mi cekmezsen seninle görüşeceğiz' diye tehdit etti. Kurumumu tüm polislerin ortasında yüksek sesle bağırıp hedef gösterdi. Kadın olarak bir kadına vurmasına yediremedigim için kameramanımı tehdit ederken ben artık hem bir gazeteci, hem kadın olarak kendimi alanda güvende hissetmiyorum. Birçok meslektaşım da aynı duyguları paylaşıyor biliyorum."

