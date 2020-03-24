Doktorlar, sağlık çalışanları maske ararken Kızılay, Irak'ta maske dağıtmış

Doktorlar, sağlık çalışanları maske ararken Kızılay bakın nereye koştu



Elazığ depremi sonrası bir holdingin milyonlarca dolarını Amerika'da bir vakfa aktaran Kızılay yeni bir tartışmanın odağında.



Kızılay, Türkiye'de hastanelerde sağlık kurumlarında maskesizlikten doktorlar ve sağlık çalışanları birer birer yoğun bakıma kaldırılırken, elindeki koruyucu maskeleri Irak'ın Erbil kentine yardım amacıyla gönderdiği ortaya çıktı. Elazığ Sivrice ile Malatya'yı vuran deprem felaketi sırasında ABD'ye aktarılan milyonlarca dolarlık yardım parasına "Şerefiye" uğruna aracılık eden Kızılay'ın, koronavirüs salgını sırasında sessizliği dikkat çekti.

DEPREM SONRASI VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEMİŞTİ

DOKTORLARIMIZ MASKESİZLİKTEN KIVRINARKEN KIZILAY BUNU YAPTI

Elazığ depreminin hemen ardından vatandaştan maddi yardım isteyerek tepkilerin odağına oturan Türk Kızılayı şimdi de Koronavirüsü salgınındaki pasif tutumu ile gündemde. Covid-19 Türkiye'de 37 vatandaşımızın ölümüne binlercesinin karantina altında tutulmasına neden olurken, ortalarda görülmeyen Kızılay'ın'da bir caminin dezenfekte edilmesine yardımcı olduğu ve Irak'ın Erbil kentine 30 bin maske göndermekle uğraştığı iddia edildi. Yakın zamana kadar PR şirketi aracılığıyla yurt dışı faaliyetlerini zengin görsellerle servis eden Kızılay'ın son aylarda sessizliğe gömülmesinin nedeni zengin işadamlarının vergiden kaçınmak, banka havale masraflarından kurtulmak için yurt dışındaki vakıflara para para aktarmakla suçlanması gösterildi.

Türkiye'de Corona virüsü ile mücadele kapsamında maske sıkıntısı yaşanırken, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Erbil'e 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımı yaptığını duyurdu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Küçük'e “Birçok doktor ve sağlık personeli maskesinin olmadığını söylerken neden Erbil'e maske veriyoruz?” eleştirisi geldi.

Öte yandan önceki gün Türk Kızılayı'nın resmi sosyal medya hesaplarından Endonezya'da bir caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı duyuruldu. Kızılay mesajında, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Endonezya Kızılhaçı tarafından yapılan talep neticesinde Raodha camisinin ilaçlaması ve temizliğini Endonezya'daki ekiplerimiz ile yaptık” denildi.