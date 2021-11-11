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Dolar aldı başını gidiyor | Piyasanın ateşi yüksek

Döviz kurları, dün güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti. Bugün ise TL'nin dolar karşısındaki erimesi sürüyor.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:15
Dolar aldı başını gidiyor | Piyasanın ateşi yüksek

Dolar aldı başını gidiyor | Piyasanın ateşi yüksek

Döviz piyasalarının ateşi dinmiyor. Dün akşam saatlerinde 9.87'yi gören ABD doları güne 9.95 ile başladı 

Dün gün içerisinde yükselişe geçerek 9,8772 ile 9,85'lik rekorunu kıran dolar/TL bugün de tarihi zirvesini yenileyerek 9.92 seviyesini geçti.


Döviz kurları, dün güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.

DOLAR NE KADAR?

Dün gün içerisinde yükselişe geçerek 9,8772 ile 9,85'lik rekorunu kıran dolar/TL bugün de tarihi zirvesini yenileyerek 9.92 seviyesini geçti.

EURO NE KADAR?

Euro/TL'de güne 11,41'den başladı. Kur, dün akşam saatlerinde 11,40'a kadar yükseldikten sonra günü 11,30 seviyesinden kapatmıştı.

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Dolar
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