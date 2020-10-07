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Dolu, yağmur ve hortum hepsi birden geliyor

Meteoroloji ve AKOM, olumsuz hava koşulları uyarısında bulundu. Meteoroloji Marmara Bölgesi için dolu ve kuvvetli yağmur uyarısı yaptı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 13:45
Dolu, yağmur ve hortum hepsi birden geliyor

Dolu, yağmur ve hortum hepsi birden geliyor


Meteoroloji'den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı gelirken, AKOM, İstanbul için hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin beklendiğini belirterek vatandaşların dikkatli olması istendi.


Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Marmara bölgesi için başta Trakya ve İstanbul olmak üzere kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM: SICAKLIKLARDA 1O DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

AKOM yaptığı açıklamada hafta ortasına kadar 30-33°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak Cuma günü 20°C’lere kadar gerileyeceği tahminini paylaştı. AKOM yetkilileri, sıcaklıkta yaşanan ani dalgalanmalar nedeniyle, gribal enfeksiyon sorunu karşısında vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hafta sonundan beri etkili olan yaz sıcaklarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken, güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esmesi bekleniyor. Fırtınane nedeniyle, il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA RADİKAL DÜŞÜŞ

AKOM, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde hava sıcaklığında yaşanacak düşüş beklentisin de paylaştı. Hafta ortasına kadar 30-33°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak Cuma günü 20°C’lere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. AKOM kentliği, mevsim dönüşlerinde yaşanan bu tarz sıcaklık dalgalanmaları nedeni ile yaşanabilecek sağlık sorunlarına (soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar) karşı tedbirli olunmalı konusunda vatandaşı uyardı.

Anahtar Kelimeler:
MeteoMeteorolojiAKOM
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