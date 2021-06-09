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Domuzlar koyun sürülerine saldırdı, köpekleri yaraladı

Yaban domuzlarının sayısı Ege Bölgesi dağlarında hızla artarken, sürü sahipleri ve çobanlar oldukça dertli. Köpeklere saldıran domuzlardan biri etkisiz hale getirildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:18
Domuzlar koyun sürülerine saldırdı, köpekleri yaraladı

Domuzlar koyun sürülerine saldırdı, köpekleri yaraladı


Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde sayıları hızla artan domuzlar, ekili tarım alanları, şehir ve köylerin sokaklarını talan ederken artık koyun sürülerine saldırmaya başladı. Aydın'da bir koyun sürüsüne saldıran yaban domuzunun köpeği ağır yaraladığı öğrenildi. Sürü sahipleri ve çobanlar köpek sayılarını artırırken Ege Bölgesi'ndeki domuz populasyonun azaltılması isteniyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde dalmak istediği sürünün çoban köpeği domuzlar tarafından ağır yaralandı. Çoban köpeğini yaralayan domuz, bölgedeki diğer köpekler tarafından etkisiz hale getirildi.

Aydın'da tarım ve çiftçilerin en büyük sorunları arasında yer alan yaban domuzları ekili ve dikili alanlardan sonra dağlardaki koyun ve keçi sürüleri için de tehdit oluşturmaya başladı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir sürüye dalmak isteyen domuzlar sürüyü koruyan köpeği de ağır yaraladı. Domuzla çoban köpeğinin boğuşması sırasında bölgeye gelen diğer köpeklerin yardımı ile saldırgan domuz çoban köpekleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ÇOBANLAR SÜRÜDEKİ KÖPEK SAYISINI ARTTIRDI

Domuz popülasyonundaki artışın çobanları da olumsuz etkilediğini ve eskiden 2 köpekle idare ettikleri sürüyü bugün domuz saldırıları nedeniyle 5 köpekle idare etmeye çalıştıklarını belirten Bozdoğanlı Çobanlardan Hüsamettin Yalçın, "Eskiden ekili dikili arazilere zarar veren domuzlar artık sürülere de zarar vermeye başladı. Ve oldukça saldırganlaşmaya başladılar. Köpeğin sesini duyunca kaçan domuzlar şimdi köpeklere karşı koymaya çalışıyor. Domuzla tek başına karşılaşan Aslan adlı çoban köpeğimiz ağır yaralandı, Paşa ve Şartel adını verdiğimiz diğer çoban köpeklerimiz saldırgan domuzu telef etti" diyerek her geçen gün artan yaban domuzları ile mücadelede sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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