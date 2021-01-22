Döner paketlerken tadına baktılar, tepki yağdı



Konya'da bir peynir şirketine ait dolum tesislerinde süt banyosu yapan magandanın video görüntülerinin ardından bu kez döner paketleme videosu ortalağı karıştırdı. Muhtemelen paketlerinin üzerinde 'Ürünlerimiz el değmeden otomatik makinalar tarafından doldurulmuştur' yazılı ve henüz markası açıklanmayan döner paketleme fabrikasından ortalığa saçılan görüntülerde maskesiz çalışanlar şarkı eşliğinde dans ederek paketledikleri dönerin tadına bakıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video tepki çekti.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.