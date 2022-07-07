Dr. Ekrem Karakaya Cinayeti | Meslektaşları son yolculuğuna uğurladı

Saldırının ardından aynı silahla intihar eden saldırgan Hacı Mehmet Akçay’ın, 1 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden 47 yaşındaki Karakaya'yı sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Karakaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası Karakaya'nın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Dr. Ekrem Karakaya için Develi Çarşı Camisi’nde tören düzenlendi.

BAKAN KOCA'YA PROTESTO

Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Karakaya'nın memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterildi. Cenaze törenine katılanlar, Bakan Koca'yı "yuh" diyerek ve alkışlarla protesto etti.

"TARİFSİZ BİR ACI YAŞIYORUZ"

Koca, cenaze töreni sonrası; "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet içinde vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim" diye konuştu.

"BAYRAM İZNİ ALMAYACAĞIM, NÖBETLERİM VAR" DEMİŞ

Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya ise "Kardeşim 22 senelik doktordu. Önlüğü giydiği günden itibaren 7 gün 24 saat çalıştı. Buna Develi, Kayseri, Karabük ve daha sonra çalıştığı Konya halkı şahit. Biz kardeşimle 7 ya da 10 gün bile tatil yapamadık. En son geçen hafta 3 saatlik bir konuşma yaptık. 'Bayram izni alacak mısın?' dedim. ‘Alamayacağım ağabey, bayramda nöbetlerim var’ dedi. Pazar günü Konya’ya döndü ve çarşamba günü şehit oldu. Sağ olsun sağlık bakanımız geldiler. Cumhurbaşkanımız aradılar. Hepsinden Allah razı olsun. Ekrem kardeşimin bin resmi hastası varsa bin de gayriresmi hastası vardı. Her derdini söyleyene yardımcı oldu. Biz kendisinden memnunduk. Gurur duyuyorduk. Ümmetin dertleriyle dertlenirdi. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Bizlere de metanet versin" dedi.