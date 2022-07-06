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Dr. Ekrem Karakaya cinayeti | RTÜK. haberlere yayın yasağı koydu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 23:01
Dr. Ekrem Karakaya cinayeti | RTÜK. haberlere yayın yasağı koydu

Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi haberlere yayın yasağı


Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir."

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Cinayeti
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