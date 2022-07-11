Dr. Ekrem Karakaya cinayeti | Vali o gün yemek vermiş



Doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği gün Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek' iddiası kamuoyunda sert tepkilere neden oldu. Cinayetin işlendiği Konya Şehir Hastanesi çalışanları tarafından sert tepkiyle karşılanan Vali Vahdettin Özkan'ın iddialara sessiz kaldığı gözleniyor.

Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın katledildiği günün akşamında, sağlık çalışanlarının protestosunun devam ettiği sırada Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın; Konya Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle bir restoranda yemek yediği ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren İYİ Partili Fahrettin Yokuş, “Tüm Türkiye’nin yasta olduğu bir günde bu hareket Vali Özkan’a yakışmadı” dedi.

Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay tarafından hastanede katledilmişti.

Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından birçok sağlık çalışanı iş bırakarak Konya Şehir Hastanesi İdari Birim binası önünde toplanarak, katliamı kınamıştı.

Protestolar sırasında açıklama yapmak isteyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, sağlık çalışanları tarafından yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle alkışlarla protesto edilmişti.

KATLİAMIN ARDINDAN VALİ’DEN TEPKİ ÇEKEN YEMEK

Karakaya’nın katledildiği 6 Temmuz günü cenazesinin memleketi Kayseri’ye henüz gönderilmediği ve hastane önünde sağlık çalışanlarının protestosunun devam ettiği sırada; Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın Konya Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle bir restoranda yemek yediği ortaya çıktı.

Konya Valiliği'nin resmi internet sitesinde de yer alan haberde Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın Konya Meram Millet Bahçesi’nde bulunan bir balık restoranında cemiyet üyeleriyle bir araya geldiği bir haber yer aldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Vali Vahdettin Özkan, Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ile bir toplantı gerçekleştiren Vali Özkan, şehrimizin tanıtımı ve vatandaşlara doğru haberin iletilmesi noktasında büyük fedakârlıkla çalışan basın mensuplarımızın, yereldeki sorunlarını ve çözümü noktasında yapılması gereken konuları değerlendirdi.”

"LİYAKATİN VE DEVLET ADAMLIĞININ NE DURUMA GELDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Vali Özkan’ın Ekrem Karakaya’nın öldürüldüğü gün cemiyet üyeleriyle bir araya gelmesine İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tepki gösterdi.

"Tüm Türkiye’yi yasa boğan bir günde tüm Türkiye’nin bilgi beklediği Vali, nasıl olurda bir restoranda yemek yemeye gider?" diye soran Yokuş, şunları söyledi:

“Konya Şehir Hastanesi’nde şehit edilen doktorumuzun haberini alır almaz bilgi almak için hastaneye gittim. O süreçte Vali Bey ve diğer yetkililer hastaneydi ve bilgi aldım. Hastane önünde protesto yapan sağlık çalışanlarımızla da görüşüp taleplerini dinledim. Hepsi hastanelerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve kapılara x-ray cihazı konulmasını talep etti. Ülkeyi yönetenlerin sağlık çalışanlarımızın taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek yerine acılı günün akşamında Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle yemek yemeye gittiğini öğrendim.

Yemek organizasyonu daha önceden planlanmış bir yemek organizasyonuymuş ve cemiyet üyesi gazeteci arkadaşlar yemeğin iptal edileceğini düşünmüşler ama Vali Beyden o yönde bir talep gelmemiş. Hatta gazeteci arkadaşlar o güne ait hiçbir fotoğraf paylaşmamış ama Valilik bu buluşmayı resmi sitesinde paylaşmış. Şehri yöneten bir insanın tüm Türkiye’nin yasta olduğu, şehit doktorumuzun cenazesinin henüz memleketine uğurlanmadığı ve doktorlarımızın protestolarının devam ettiği bir anda Vali Özkan’ın bir restoranda yemeğe gitmesi yakışmadı. Bu olay ülkemizde liyakatin ve devlet adamlığının ne duruma geldiğinin açık bir göstergesidir."

BİRÇOK YEREL GAZETE HABERE YER VERMEMİŞTİ

Öte yandan Doktor Karakaya'nın katledilmesini Konya'da yayın yapan birçok yerel gazete görmezden gelmişti. Katliamı Konya'da sadece 5 gazete 1. sayfasına taşırken diğer 5 gazete habere yer vermemişti.