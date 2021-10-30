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Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın ölümü | Sağlık çalışanları yasta

Çok sayıda sağlık çalışanın otobüslerle katıldığı doğu illeri gezisi, meydana gelen kaza ile yasa döndü. Kazada Dr. Hasan Hüseyin Saltık hayatını kaybetti.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:17
Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın ölümü | Sağlık çalışanları yasta

Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın ölümü | Sağlık çalışanları yasta


Son iki yıldır koronavirüs salgınına karşı verilen yoğun mücadelede yorgun düşen sağlık çalışanları için düzenlenen moral gezisinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan Uzman Cerrah Dr. Hasan Hüyesin Saltık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saltık ölümü sağlık çalışanları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın Sivas'taki kazada hayatını kaybetmesi Samsun'da sağlık camiasını yasa boğdu.

Samsun'dan doğu illeri sağlıkçılarını geziye götüren midibüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Saldık'ın uzun yıllar Samsun Devlet Hastanesinde ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Doktor Hasan Hüseyin Saltık'ın ölümü Samsun'da sağlık camiasını yasa boğdu.

Anahtar Kelimeler:
KazaSamsunSivas
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