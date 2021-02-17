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Dr. Mustafa Yalçın'ın ölümü | İntihar mı etti?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin genç cerrahlarından Mustafa Yalçın'ın Uludağ'da kara saplanan aracının 500 metre yakınında cansız bedenine ulaşıldı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 01:29
Dr. Mustafa Yalçın'ın ölümü | İntihar mı etti?

Dr. Mustafa Yalçın'ın ölümü | İntihar mı etti?

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Cerrah Dr. Mustafa Yalçın'ın Uludağ'da kaybolmasının ardından arama kurtarma ekipleri acı haberi verdi.


Bursa'da lüks otomobili Uludağ yolunda kara saplı halde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görevli genç kalp cerrahı Mustafa Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK),ANDA ve JAK ekipleri, arabasının bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaştı.

Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki ormanlık bölgede doktorun cesedine ulaştı.

Cansız bedenin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doktorun arabasında not bulunduğu ve intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıkmış, kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulunmuş ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatılmıştı.

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