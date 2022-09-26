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Drift Festivali'nde CHP'li belediyeye dansçı kız komplosu

Antalya Demre Belediyesi tarafından düzenlenen Drift ve Tuning Fest'in son gününde programda yer olmayan ve davet dahi edilmeyen üstü açık bir araçta dans eden genç kız görüntüleri provakasyon olarak yorumlandı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 22:59
Drift Festivali'nde CHP'li belediyeye dansçı kız komplosu

Drift Festivali'nde CHP'li belediyeye dansçı kız komplosu

Belediye tarafından düzenlenen Drift festivalindeki kimliği henüz belirlenemeyen, davet listesinde ve etkinlik programında yer almayan dans gösterisi Demre'yi karıştırdı. Başkan Okan Kocakaya 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
Antalya Demre'de belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te yapılan bir dans gösterisine gelen tepkiler üzerine Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız" açıklaması yaptı.

Antalya Demre’de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest’te bir kadın araçların üzerine çıkarak "twerk" diye tabir edilen bir dans gösterisi yaptı.


Sosyal medyada yayılan ilgili görüntüler üzerine AKP'nin yerel teşkilatları ve iktidara yakın çevreler sosyal medyada Demre Belediyesi'ni hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, bunun üzerine bir açıklama yaptı.

Kocakaya, “Bugün düzenlemiş olduğumuz drift festivalinde, nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir. Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken vs kişiler ile anlaşması yoktur. Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız. Andolsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Kocakaya, söz konusu dansçının nasıl getirildiğine ilişkin güvenlik kameralarını incelediklerini ve yarın yazılı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.


 

Anahtar Kelimeler:
DemreAntalyaFestival
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