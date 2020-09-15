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Düğün magandalarından trafikte ölümcül tuzak

Bir yakınlarının düğününü, trafikte seyreden vatandaşların hayatını riske atarak kutlayan magandalara sosyal medyadan ağır tepkiler yağdı.

15 Eylül 2020 Salı 17:26
Düğün magandalarından trafikte ölümcül tuzak

Düğün magandalarından trafikte ölümcül tuzak

En basit trafik kurallarını bile hiçe sayan, kendi hayatlarından daha çok sevdiklerinin geleceğin riske atan düğün magandalarının trafikteki gösterisine sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

İstanbul Beykoz'da düğün konvoyundaki araçların yaptığı akılalmaz hareketler bu kadarına pes dedirtti. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan düğün konvoyundaki araçların ölüme davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından kameraya alındı

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Polonezköy yolunda sürücülere dehşet anlar yaşatan düğün konvoyunun şovu kameraya yansıdı. Konvoyun trafiği aksattığı yetmezmiş gibi, yaptıkları şovlarla diğer sürücülerin de canını tehlikeye atan manevralar kadarına da pes dedirtti.

MANEVRALAR DİĞER SÜRÜCÜLERİ ÇILDIRTTI

Beykoz'un Polonezköy mevkiinde ilerleyen düğün konvoyu önce trafiği aksattı sonrasında ise şova başladı. Ölüme davetiye çıkaran tehlikeli manevralar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Akılalmaz anlara şahit olan sürücülerden Uğurhan Ölük, "Benim acil bir işim yoktu fakat o an hastaneye yetişmesi gereken, acil bir işi olan sürücüler olabilirdi. Korna çalmamıza ve uyarılarımıza rağmen şovu bırakmadılar. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Maganda
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