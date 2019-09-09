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Düğünde aileler kapıştı, damat karakola, gelin hastaneye gitti

Muğla'da bir çiftin düğününde iki aile arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya döndü. Gelin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, damat ise karakolluk oldu.

Düğünde aileler kapıştı, damat karakola, gelin hastaneye gitti

Muğla'da bir çiftin düğününde iki aile arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya döndü. Gelin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, damat ise karakolluk oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:19
Düğünde aileler kapıştı, damat karakola, gelin hastaneye gitti

Düğünde aileler kapıştı, damat karakola, gelin hastaneye gitti


Muğla'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda A. hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y., kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırınca karakola götürüldü...

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile E. Atmaca'nın Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki salonda gerçekleşen düğününde gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı.


YUMRUKLAR KONUŞTU

Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak sözlü tartışma devam etti. Kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de karıştığı kavgada taraflar yumruklarla birbirine saldırdı.


Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda A. ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erkenden bitti.

Damat Mehmet İrşad Y. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İki tarafın yakınlarının araya girmesiyle taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Gelin E. Atmaca hastaneden taburcu edilirken, damat Mehmet İrşad Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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