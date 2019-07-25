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Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı

Polisin yol denetimleri sırasında bir otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız silah, tüfek çok sayıda fişek ve uyuşturucu bulundu.

Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı

Polisin yol denetimleri sırasında bir otomobilde yaptığı aramada ruhsatsız silah, tüfek çok sayıda fişek ve uyuşturucu bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:17
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı

Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı


Yeni evlenen çiftlerin kabusu haline gelen düğün kutlamalarında magandaların neden olduğu ölüm ve yaralanmaların önüne bir türlü geçilemiyor. Yol kontrolü sırasında 'Düğüne gidiyorum' diyen bir vatandaşın aracında küçük bir cephanelik çıktı. 
Antalya’da dün gece, bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden "Huzur Akdeniz 5" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı. Gördüğü manzara karşısında polis bile şaşırdı..

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla akşam 22.30 ve 01.00 saatleri arasında "Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/5)" gerçekleştirildi.


1400 POLİSLE DENETLEME

Edinilen bilgilere göre il ve ilçe genelinde yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere bin 400 personel, bir helikopter ve bir deniz aracıyla gerçekleştirildi.

ARAÇTA KADIN VE ÇOCUK DA VARDI

Durdurulan araçları didik didik arayan ekipler, sürücülerin de GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulamanın Muratpaşa ilçesi Hasansubaşı Caddesi'ndeki çalışmalarda ise ekiplerin durdurduğu bir otomobil, adeta cephanelik çıktı. İçerisinde erkek sürücü, kadın ve çocuk yolcunun bulunduğu aracı arayan ekipler, bagaj kısmında bir tüfeğe ve fişeklere rastladı.

"BEN DÜĞÜNE GİDİYORUM"

Sürücü, evden acele düğüne çıktığını ve tüfeğin ruhsatının yanında olmadığını söylerken, bu sefer ekipler torpido gözünde tabanca buldu. Ruhsatsız olduğu belirtilen tabancanın da ağabeyine ait olduğunu savunan sürücünün aracında aramaya devam eden ekipler, bu sefer bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu maddelere el koyarken, sürücü ve yanındaki kadını küçük yaştaki çocukla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Anahtar Kelimeler:
DüğünCephanelikHavai FişekTüfekTabancaUyuşturucuHuzur Akdeniz 5Antalya
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