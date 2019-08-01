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Düğünlerde davul çalınmıyor, çünkü...

Oruç Gazi Türbesi önünden geçen gelin alayının taş kesildiği efsanesi yüzlerce yıldır Kızılcahamam çevresindeki köylüleri derinden etkilemiş.

Düğünlerde davul çalınmıyor, çünkü...

Oruç Gazi Türbesi önünden geçen gelin alayının taş kesildiği efsanesi yüzlerce yıldır Kızılcahamam çevresindeki köylüleri derinden etkilemiş.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
Düğünlerde davul çalınmıyor, çünkü...

Düğünlerde davul çalınmıyor, çünkü...


Kızılcahamam köyleri, dağları, yaylaları olduğu kadar türbeleri, yatırları ve halkın derin saygı beslediği ulu kişilerin mezarlarıyla dolu.. İşte bunlardan biri de Oruç Gazi Türbesi.. Taşlıca Köyü ve çevresinde düğün alayı kuran vatandaşlar Türbe yakınından geçerken davul ve zurnacıları duydukları derin saygı ve gelin kayası adı verilen 'Taş haline gelen telli duvaklı gelin' sülieti yüzünden derin bir sessizliğe gömülüyor.. Kırmızı Ebe Türbesi, Ayran Taşı ve civar köylerde yatırların bulunduğu sarnıçlarıyla ziyaretçi çeken Kızılcahamam'ın manevi zenginliği efsanelerle daha da zengileşiyor.

ORUÇ GAZİ DAVULDAN RAHATSIZ OLUYOR


Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde asırlardır davul çalınmıyor. Gelin kayası efsanesine inanan köylüler, davul çalındığında başlarına bir felaket geleceğine ve köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına inanıyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Taşlıca köyü, farklı birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiğine inanılan köydeki gelin kayası efsanesi, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Düğünlerinde ve Ramazan ayında davul çalmaktan korkan köylüler, köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına ve davul çalanın bir felakete uğrayacağına inanıyor.


Taşlıca köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andıran gelin kayasıyla, Oruç Gazi Türbesi'yle, Anadolu isminin ilk ortaya çıktığı Kırmızı Ebe Türbesi'yle ve Ayran Taşı efsanesiyle Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor.

GELİN VE DAMAT ADAYLARI ZİYARET EDİYOR

Birçok gelin ve damat ise efsanelere mazhar olmuş bu köye gelip düğün çekimlerini yaptırıyor. 

Köyde bugüne kadar davul sesi duymadığını ifade eden Taşlıca Köyü Muhtarı Kadir Özdemir, davul çalınmasının söz konusu bile olmayacağını belirterek, ”Oruç Gazi bir gün davulcular geçerken buradan ben davulun sesinden rahatsız oluyorum, davulcuları salmayın diyor.


Öyle dedikçe davulcu daha çok çalıyor. Mübarek onlara ‘taş olarak kalın’ diyor. Taş oluyor gelin alayı. Bizim köyümüzün sınırlarına girildiği andan itibaren hiçbir düğün sahibi davul çaldırmaz. Samanpazarı’na gidip davulculara sordum.

Bizim köyümüzde davul çalar mısınız diye. Hiçbiri asla kabul etmedi. Oruç Gazi hazretlerinin rahatsız olduğundan kaynaklanıyor. Biri inanmayıp gelip davul çalmış. Attan düşüp 8 yıl felçli olarak yaşadığı söylenir. Günlük ziyaretçisi oluyor köyümüzün. Babalarımız bize anlatırdı. Anlatılanları biz de gelenlere anlatıyoruz” dedi. 


 

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