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Dükkânında 51 yıldır hiçbir şey satmadı | Zaman tüneli gibi bakkal

Ata yadikarı bakkal dükkanı, babasının vefatının ardından satışa kapatan İbrahim Cahit Erdoğan yarım asırdır içinden tek bir eşya satmadı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:53
Dükkânında 51 yıldır hiçbir şey satmadı | Zaman tüneli gibi bakkal


Dükkânında 51 yıldır hiçbir şey satmadı

Babasına duyduğu saygıyı anılarıyla yaşatan vatandaş, bir döneme damgasını vuran bakkal dükkanında 51 yıl önceki haliyle korumaya aldı. Gümüşhane’de yaşayan 80 yaşındaki Halil İbrahim Cahit Erdoğan babasından kalan dükkanda babasının öldüğü 1971 yılından bugüne onun anısını yaşatmak için kalan hiçbir ürünü satmıyor.

Gümüşhane kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde “Bulamadım Çarşısı” adlı geleneksel dükkanında 1936 yılından beri esnaflık yapan babasının anısını yaşatmak isteyen 80 yaşındaki Halil İbrahim Cahit Erdoğan, babasının öldüğü tarihten itibaren dükkanda bulunan hiçbir şeyi satmadı.

Haftanın belirli günlerinde dükkanı açan fakat iç düzeni de dahil olmak üzere hiçbir şeye müdahale etmeyen ve o dönemden kalan ürünleri satmayan Erdoğan, bu sayede babasının anısını yaşattığına inanıyor.

Dükkanına tanıdıkları geldiğinde bir bahaneyle gönderdiğini, tanımayanların gelmesi durumunda da emaneten baktığını söyleyerek hiçbir şey satmayan Erdoğan, ömrünün sonuna kadar ürünlerin raflarda duracağını söyledi.


“Babamdan sonra raflara hiç dokunmadım”

Bulamadım Çarşısı isimli dükkanında bulunan ürünlerin çoğunun fabrikasının dahi kapandığını ve ürünleri tekrar bulamayacağından dolayı da satmadığını söyleyen Halil İbrahim Cahit Erdoğan (80), “Bizim ilk dükkanımız 1936 yılında Daltaban Mahallesi’nde açmıştık. O dükkanın kokusu hala nefsimde, beynimde, kalbimde. Daha sonra buraya taşındık. Burayı da bizden başkaları daha çok para vermelerine rağmen babama saygıları bol olduğu için babama layık gördüler. 1971’den beri bu mesleğin içerisindeyim. Burası babamın benim değil. Ben babam sağken burayı süslü dükkanlar gibi yapmak istedim ama babam beni kovdu" dedi.

Erdoğan, "Vitrinleri değiştirecektim kovdu beni. O gün bugündür böyle. Burayı istesem süslerim püslerim ama gelesim yok. Burada olan malzemeler o zamandan kalma. Beni tanıyarak buraya gelenleri başımdan savıyorum, beni tanımayanlara da emanet duruyorum diyorum. Bunları satsam yenisini nasıl alayım o nedenle satmıyorum. Onları gördükçe eskilere gidiyorum. Ölene kadar böyle devam edeceğim, buradaki malzemeleri satmayacağım. Bunları satsam aynı malzemeleri bulamam ki alayım. Ürünlerin çoğu piyasadan kalktı, fabrikaları da yok. Bu dükkan bana geçmişimizi hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar eskiden aradıklarını bulamayınca en son buraya gelirdi"

"İnsanlar aradığını bulamayıp en, son buraya geldiği için burasının ismi Bulamadım Çarşısı" diyen Erdoğan "Babam biraz dış görünüşü itibarıyla çok ciddi soğukkanlı biriydi. Babam bu dükkanı bana bıraktı, mühim olan onun anısını, hayatını, onun teneffüs ettiği havayı teneffüs etmek. Yoksa marketler var ben de açardım. Ben burada babamın anısını devam ettiriyorum. Babamdan sonra hiç raflara dokunmadım. 1971’de ne ise o. Değiştirmek istediğimde de kovmuştu zaten” ifadelerini kullandı

Anahtar Kelimeler:
BakkalDükkan
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